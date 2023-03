Malá prodloužila smlouvu v házenkářském Bietigheimu

Vloni Malá s Bietigheimem nezažila v 63 soutěžních zápasech jedinou porážku a slavila tituly v bundeslize, Evropské lize a domácím poháru i Superpoháru.

V německé nejvyšší soutěži Bietigheim ani v tomto ročníku ještě nenašel po 18 kolech přemožitele a o nadcházejícím víkendu tým čeká pohárové Final Four. V Lize mistryň tolik dominantní nebyl a z „mostecké“ základní skupiny nepostoupil do play off.

Jak uvedl německý klub, „Vero“ od svého příchodu patří k oporám týmu, v němž vytvořila úderné duo s domácí reprezentantkou Antje Döllovou. „Vyniká technikou a rychlostí. Okamžitě se zapsala do srdcí fanoušků a my jsme rádi, že v Bietigheimu udržíme další oporu,“ řekl klubový sportovní ředitel Gerit Winnen.

Veronika Malá hraje za německý Bietigheim

Malá věří, že tým bude mít v příští sezoně velký potenciál i na úspěch v Lize mistryň. „Moje mise tu ještě neskončila a mám radost, že jsem prodloužila smlouvu o další rok,“ uvedla hráčka, jež se po pohárovém víkendu připojí k národnímu týmu v přípravě na dvojzápas play off o postup na mistrovství světa se Švýcarskem.

Malá přestoupila do Bietigheimu předloni v létě z francouzského klubu Paris 92. V Německu už dříve bývalá hráčka pražské Slavie hrála za Oldenburg.