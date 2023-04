Házenkářky vstoupí ve Švýcarsku do play off kvalifikace o postup na MS

Před dvěma lety Češky ještě pod vedením dlouholetého trenéra Jana Bašného v play off nejprve doma se Švýcarkami remizovaly 27:27 a na hřišti soupeře zvítězily 28:22. Soupeřky na rozdíl od Dahlových svěřenkyň startovaly v listopadu na mistrovství Evropy a s jediným bodem nepostoupily ze základní skupiny. Švýcarky při své první účasti na velké akci obsadily 14. místo z 16 účastníků.

„Je to pro nás poměrně dobrý los, Švýcarsko je nicméně kvalitní tým s řadou mladých hráček. Narazíme na soupeře, který je také ve fázi velkého vývoje. Před Vánoci si Švýcarsko zahrálo Euro, takže bude zajímavé vidět, jaký progres udělalo,“ řekl novinářům Dahl.

Norský trenér nahradil Bašného v létě a na lavičce ho čeká soutěžní premiéra. S reprezentantkami dosud odehrál osm přípravných zápasů s bilancí tří vítězství, jedné remízy a čtyř porážek. Češky se mimo jiné na začátku března představily na prestižním turnaji Golden League, kde změřily síly s elitními celky Nizozemskem, Dánskem a Norskem.

Bent Dahl

„Cítíme se opravdu dobře. Zahráli jsme si náročnou Golden League, byla to pro nás přínosná lekce. Jsme optimističtí a do play off jdeme naplno. Je to důvod, proč dřeme na každém tréninku. Všechny hráčky mají ambice a chtějí se dostat na mistrovství světa. Klíč je, že musíme být sami sebou a hrát házenou, kterou umíme. Při Golden League jsme zahráli velmi dobře ve spoustě pasáží. Když se nám podaří pohybovat se na takovém levelu celých 60 minut, bude to velmi zajímavé,“ uvedl Dahl.

Zatímco Švýcarky na mistrovství světa ještě nikdy nestartovaly, Češky budou usilovat o druhý postup po sobě. Předloni skončily na 19. místě. Jejich maximem mezi světovou elitou je 8. příčka ze šampionátu v roce 2017. Český tým by po neúčasti na posledním mistrovství Evropy jen nerad chyběl na druhé velké akci po sobě.

„Švýcarky jsou dost podobné jako my. Jsou rychlé, uběhané, my s nimi budeme chtít běhat. Je to soupeř kvalitní, takže to asi bude vyrovnané. Myslím, že jsme dost připravené na jejich obranu i útok, takže by to mohlo všechno fungovat,“ uvedla křídelnice Adéla Stříšková.

Úvodní zápas začne v sobotu v Basileji v 15:00. Šampionát se bude konat od 29. listopadu do 17. prosince v zemích házenkářských velmocí v Dánsku, Norsku a Švédsku.