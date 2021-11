Karvinské házenkáře čeká v poháru kyperský sok: samí silní chlapi

S ním se Karvinští utkají ve 3. kole Evropského poháru. Začnou v sobotu venku a domácí odvetu odehrají za týden ve své hale.

„Kádr Famagusty vypadá hodně fyzicky zdatný. Celý tým umí vytvářet velký tlak na rozhodčí a my se na to musíme připravit,“ řekl Brůna. „Hráči se nesmějí nechat rozhodit a nesmějí se pouštět do nějakých hádek.“

Karvinská spojka Dominik Solák dodal, že na Kypr letí pro co nejlepší výsledek pro odvetu. Navíc po středečním derby, v němž Kopřivnici porazili 28:27 až v samém závěru.