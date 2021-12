Karvinští házenkáři jdou do evropské odvety se solidním náskokem

„Máme slušný náskok, ale žádná formalita to nebude,“ upozornil karvinský trenér Michal Brůna. „Soupeř několikrát ukázal, že hraje lépe venku než doma.“

V předešlém kole Famagusta vyhrála na palubovce rakouského celku Sparkasse Schwaz Handball Tirol o tři góly a doma o jeden podlehla.

Brůna podotkl, že výsledek prvního utkání byl pro Famagustu šok. „Říkali nám, o kolik vyhrají, aby měli v odvetě klid,“ připomněl karvinský kouč. „Teď si u nás zabukovali o jednu noc navíc a dva tréninky, což není standardní. Mám informace, že pořád věří v postup. Rozhodně nic nevzdali.“

Podle Brůny bude důležitý začátek zápasu. „Nesmíme je nechat nadechnout, aby poznali, že to u nás budou mít hodně těžké.“

Dodal, že první zápas ukázal, že protivníci jsou velmi dobře vybaveni při hře jeden na jednoho oproti tomu, co znají z extraligy. „Opravdu to je velice nepříjemné mužstvo. U nich nám vyšla koncovka, jinak to bylo vyrovnané.“

Karvinští jsou kompletní až na Denise Harabiše, který jim kvůli nemoci chyběl už v minulých dvou duelech.

Michala Brůnu mrzí, že Baník přijde o podporu části svých fandů. „Vinou nynějších restrikcí může dorazit nejvýše tisíc diváků, a to ještě musejí být očkovaní a podobně,“ uvedl. „Přesto věřím, že atmosféra bude výborná.“