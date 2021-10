Turci zahráli dobré zápasy, chválil kouč karvinských házenkářů po postupu

„Turci nás trochu zaskočili, zahráli dobré zápasy,“ řekl karvinský trenér Michal Brůna. „Rozhodovala obrana, s tou naší měl Izmir problémy. K tomu jsme stříleli hodně z dálky a postupem času si vypracovali náskok. S naším útokem jsem celkem spokojený.“

V nedělní odvetě v brankářské dvojici s Petrem Mokrošem byl Jiří Tabar, neboť Nemanja Marjanović dostal volno. „Tak jsme se s Nemem domluvili a kromě něj jsme šetřili Honzu Užeka, který má lehké zranění kotníku,“ uvedl Brůna, kterého těšilo, že si ve druhé půli odvety zahráli všichni hráči.

Místo pivota Užeka dostal příležitost dorostenec Matěj Pelák. „Pro něj to v osmnácti letech byla evropská premiéra,“ upozornil trenér.

„Nebylo jisté, že do hry zasáhnu, ale když náskok narůstal, tušil jsem, že by to mohlo přijít. Zkušenost z evropského poháru mi může do budoucna pomoct,“ řekl na klubovém webu Pelák.

„Turci měli dobře nacvičené kombinace, dobře nabíhali,“ všiml si karvinský pivot Nicolas Noworyta. „Asi nám pomohlo i to, že Turci přijeli s málo hráči a ke konci jim docházely síly. My jsme často střídali a i v tom byl rozdíl.“