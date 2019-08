Chceme píseckou házenou posunout výš, říká trenérka Keclíková

Přes léto se museli v klubu píseckých házenkářek vypořádat s jednou hodně smutnou zprávou. Zemřel totiž dlouholetý předseda místního Sokola Rudolf Žaba. Ty ostatní vzkazy jsou ale vesměs pozitivní. Už o víkendu odstartuje další ročník mezinárodní interligy žen. A písecký tým do něj vstupuje s očekáváním toho, že nebude muset hrát o záchranu tak urputně jako v minulé sezoně.

„Já i holky jsme hodně namotivované na to, abychom posunuly píseckou házenou zase o něco výš,“ říká trenérka Kateřina Keclíková.

Fakt, že u týmu pokračuje úspěšná trenérka, je jednou z těch dobrých zpráv. Loni v únoru přebírala tým na posledním místě mezi českými celky a ještě k tomu s výraznou ztrátou na záchranu. Přesto kolo před koncem nadstavby slavily hráčky Sokola po výhře v Plzni setrvání v nejvyšší soutěži.

Písecká trenérka Kateřina Keclíková ještě před porodem.

Kateřina Keclíková zůstává u týmu i přesto, že se jí v létě narodila dcera. „I kvůli tomu jsme musely udělat nějaké změny v realizačním týmu. Klub se vyjádřil tak, že by chtěl, abych pokračovala. Já to chtěla také, ale bylo to o tom, že jsme museli najít někoho, kdo by nám pomohl pokrýt venkovní zápasy. Na ty mě mateřské povinnosti zatím nepustí. Nechci nechávat malou samotnou,“ vysvětluje bývalá reprezentantka.

Spolupracovat s ní i nadále bude Kateřina Kučerová a nově přibyl do týmu Josef Keclík. Otec Kateřiny Keclíkové a bývalý trenér písecké házené. „Největší problém bylo najít někoho na venkovní zápasy s trenérskou licencí. Je to taková nevděčná role. Taťka byl ochotný mi pomoct a jsem za to moc ráda. Nakonec jsme se takhle domluvili,“ popisuje Kateřina Keclíková.

Podzimní písecké zápasy v interlize žen 31. 8. Slavia Praha - Písek

7. 9. Písek - Hodonín

15. 9. Dun. Streda - Písek

21. 9. Písek - Šaľa

5. 10. Hlohovec – Písek

12. 10. Písek - Poruba

19. 10. Zlín - Písek

26. 10. Písek - Prešov

2. 11. Olomouc - Písek

9. 11. Písek - Bánovce

16. 11. Veselí n. M. - Písek

30. 11. Písek - Most

1. 12. Písek - Michalovce

14. 12. Písek - Slavia Praha Pozn.: Jarní část soutěže odstartuje už 4. ledna 2020. Písek bude hrát v hale Hodonína.



Na zápasech na Slovensku a ve vzdálenějších koutech Moravy tak družstvo povede Josef Keclík. Domácí utkání a duely poblíž si pak odkoučuje sama Kateřina Keclíková.

A další dobrou zprávou je to, že zkušená osa ze závěru loňské sezony zůstala pohromadě. Hráčské kariéry ukončily Marta Eresken, Veronika Michková a Kateřina Talafousová. Nově do týmu přibyla plzeňská Eva Svobodová a hostovat by měly ještě dvě hráčky z Plzně.

I proto může Kateřina Keclíková říct, že v přípravě navázala na to, kde s družstvem končila uplynulý ročník.

Přípravu zahájily házenkářky Písku na konci července s kondičním trenérem. „Musím říct, že toho stihly fakt hodně a se mnou už začaly trénovat po dvou týdnech herní věci,“ dodává trenérka.

Jihočešky sehrály i řadu přípravných zápasů. Dvakrát se střetly s Plzní. Jeden duel absolvovaly s týmem Hostivic a nejtěžší zápasy je čekaly na turnaji v německém Ludwigsburgu, kde během uplynulého víkendu odehrály šest utkání.

„Holky skončily desáté, ale to není úplně podstatné. Změřily síly třeba s německým bundesligovým Metzingenem a dalšími těžkými soupeři. Tyhle zápasy nám do začátku soutěže pomohou,“ věří Kateřina Keclíková.

Přibyly dva nové týmy ze Slovenska

Začátek sezony bude pro Písecké ostrý. Hned v prvním duelu se představí v hale Slavie Praha, kterou Keclíková ze svého dlouholetého působení dobře zná. Doma potom 7. září přivítají nováčka z Hodonína.

Interliga se v tomto ročníku rozšířila. Kromě Hodonína, který v ní vystřídal sestoupivší Plzeň, přibyly celky ze Slovenska. Nově si budou fandové zvykat na Dunajskou Stredu a Hlohovec.

„Liga bude náročnější na počet zápasů, určitě také na cestování i na fyzické síly. Třeba v prosinci už budeme hrát první jarní kolo,“ připomíná Keclíková. „Ale ten trend v ní bude podobný jako loni. Šanci dostávají mladé hráčky. Chybí víc zkušených. Až samotný start ale ukáže, jak na tom které týmy jsou,“ dodává trenérka.

Bez ohledu na konkurenci chce Písek uspět. „Chceme se poprat o každý zápas a pokusit se krást body, kde to jen půjde,“ burcuje Keclíková. Kolik jich nakonec Jihočešky nasbírají, bude jasné příští rok na jaře.