Házenkářky Písku jdou do českého play out se ztrátou

„Je větší, než jsme doufaly. Ale popereme se o to a pro záchranu v soutěži uděláme všechno, co půjde,“ burcuje trenérka píseckého celku Kateřina Keclíková.

Ta přebírala tým v době, kdy na Plzeň před sebou ztrácel Písek dokonce pět bodů. Pod jejím vedením Jihočešky uhrály několik překvapivých výsledků. Porazily Porubu, zvítězily v Prešově nebo celkem nečekaně v Olomouci.

„Ale na ty naše překvapivé výsledky dokázaly nějakým způsobem reagovat i soupeřky. Abych byla upřímná, myslela jsem si, že nám ty výhry pomůžou víc, než nám nakonec pomohly,“ dodává Keclíková. „Nejvíc nám to zkomplikovala nečekaná výhra Zlína v hale Veselí nad Moravou v posledním kole. Díky tomu nám odskočil na čtyři body.“

V play out hrají společně s Pískem ještě Plzeň, Zlín a Olomouc. Olomouc má nyní 21 bodů a dá se říct, že je zachráněná. Zlín má 17 bodů, Plzeň 16 a Písek 13. Hrát bude každý s každým doma a venku.

„Celkem se dá v baráži získat dvanáct bodů, musíme udělat všechno pro to, abychom jich měli co nejvíc,“ říká Keclíková. Z nejvyšší soutěže sestoupí poslední tým.

Program baráže bude nabitý. Příští víkend se bude hrát první utkání a pak se pojede systémem víkend - středa. „V květnu nás tak čekají zápasy i ve svátečních dnech,“ vysvětluje trenérka.

Jihočešky odstartují baráž v Olomouci. A pak hned ve středu 1. května přivítají doma Plzeň. Ve třetím kole zamíří do Zlína, pak hostí Olomouc, pojedou do Plzně a končit budou doma se Zlínem. „Holky udělaly za ten čas, co spolu pracujeme, kus práce. Snad budeme natolik silné, abychom se s tím dokázaly vypořádat,“ doufá Keclíková.