Už nejsme v minusu, ale na nule, radují se písecké házenkářky

Po závěrečné siréně jim zaplněná hala tleskala. Hráčky stály ve středu hřiště, děkovaly divákům za podporu a v jejich obličejích byla znát radost a úleva.

Písecké házenkářky nebyly v jednoduché situaci. Do play down o záchranu v interlize vstupovaly jako poslední celek tabulky. Na Plzeň před sebou měly ztrátu tří bodů.

Ale stačily dva zápasy a situace je jiná. „Teď už nejsme v minusu. Teď jsme na nule a začínáme zase od začátku,“ oddechla si trenérka píseckého celku Kateřina Keclíková. „Byly to pro nás velké nervy, ale je skvělé, že se nám to povedlo uhrát,“ pochvalovala si.

Jihočešky vstoupily do skupiny záchranu, kde kromě nich hrají Olomouc, Zlín a Plzeň remízou v hale Olomouce. Plzeň na úvod prohrála ve Zlíně.

„Kdyby soupeřky s námi vyhrály, odskočily by nám na čtyři body a to už by pro nás bylo velice těžké dohánět. Z toho důvodu to pro nás bylo klíčové utkání, ale klíčové teď pro nás bude každé další z těch čtyřech zbývajících,“ dodala Kateřina Keclíková.

Jihočešky zápas s Plzní dokázaly vyhrát 20:15, což se může zdát jako poměrně jednoznačné utkání, ale opak byl pravdou. Po většinu duelu totiž písecké hráčky doháněly manko, které na soupeřky měly.

Písečanky se sice dokázaly dostat do vedení 3:2, ale to Plzeň otočila a vedla už 7:3. „My jsme se v prvním poločase a vlastně se dá říct, že i v celém zápase hodně střelecky trápily. Měly jsme spoustu šancí, ale nedařilo se nám prostřelit brankářku Plzně, která byla pro svůj tým velkou oporou,“ vysvětlovala Kateřina Keclíková.

Rozhodla bodová šňůra

Ale důležité bylo, že v závěru prvního poločasu její svěřenkyně přidaly a stáhly manko na 7:8 z jejich pohledu. Ve druhém poločase bylo skóre těsnější. A za stavu 11:13 se pak povedla Jihočeškám šňůra, která zápas rozhodla. Dokázaly totiž otočit na 17:13. A to se ukázalo jako rozhodující.

„Bylo to opravdu jen o proměňování šancí. U nás bylo klíčové, že jsme senzačně bránily. Dostat jen 15 gólů za zápas je dobrý. Chtěly jsme v tom zápase dobře bránit a nejde, abyste šance neproměnily. Pak se to zlomilo a já už za toho stavu 17:13 věřila, že vyhrajeme,“ dodala Keclíková k zápasu, na kterém se nejvíce střelecky podílely Kvášová se šesti a Pešková s pěti brankami.

Už v neděli čeká na Jihočešky další důležité utkání. Nastoupí ve Zlíně. „Trochu nás může mrzet výborně rozehraný zápas v Olomouci, kde jsme byly 50 minut lepším týmem, ale nakonec jsem si odvezly jen bod za remízu,“ konstatovala Keclíková. „Ale na druhou stranu může být i ten bod zlatej.“

Nic nepodcení

Trenérka slibuje, že i do dalších utkání půjde její celek naplno jako proti Plzni. „Hraje se v rychlém sledu a není čas nijak kalkulovat. Je nám jedno, jestli budeme hrát doma, nebo venku. Všude to bude těžké, ale všude budeme muset bodovat,“ vysvětlila Kateřina Keclíková. „Snad nám vydrží i zdraví. Celou sezonu hrajeme na jeden zápas týdně a ted jsou najednou dva po sobě, ale i na to jsme v reprezentačních pauzách trénovaly a věřím, že jsme na to připravené.“

Po nedělním duelu ve Zlíně přivítají Jihočešky doma Olomouc 8. května. V Plzni nastoupí 12. května a končit budou 18. května doma se Zlínem.

Budou se radovat po tomto duelu ze záchrany?