Zemřel Rudolf Žaba, dlouholetý předseda písecké házené

Ještě v polovině července komentoval pro MF DNES předpokládané změny v házenkářském interligovém kádru. „Před startem soutěže si pak řekneme další podrobnosti,“ říkal tehdy Rudolf Žaba. Další už komentovat nebude.

„Hluboký zármutek padl na oddíl házené Sokola Písek a celou sportovní píseckou veřejnost vůbec, neboť nás navždy opustil obětavý funkcionář, skvělý lékař a v neposlední řadě velký přítel a kamarád Rudolf Žaba,“ píše písecký klub na svém facebookovém profilu.

V oddíle házené začal pracovat jako klubový lékař v roce 2005 po postupu A-týmu žen do interligy. Časem si vybudoval ke klubu těsnější vztah a jako funkcionář se aktivně účastnil jednání se sponzory. V roce 2008 byl pak jednomyslně zvolen předsedou oddílu a v této funkci setrval až do konce svých dní tuto neděli.

„V doktoru Žabovi ztrácí dělného funkcionáře nejen oddíl házené, ale i celá písecká sportovní veřejnost, protože se stejnou intenzitou s jakou se věnoval házené, pracoval taktéž ve sportovní komisi Rady města. Jako jednatel Tělocvičné jednoty Sokol Písek byl aktivní i v práci pro Sokol. Každý, kdo s ním jednal, musel ocenit jeho vždy přímé jednání bez kliček a na rovinu. Není v dnešní době mnoho dobrovolníků, kteří pracují pro sport v našem městě s takovým nasazením, jako to dělal Rudolf Žaba, a o to citelnější je to ztráta,“ dodává písecký klub.

Poslední rozloučení s předsedou píseckého klubu a také se známým pediatrem bude v úterý 20. srpna na lesním hřbitově v Písku.