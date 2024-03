Tým je o rok dál, v play off budeme konkurenceschopnější, věří šéf Lovosic

Dobrá pozice do play off: splněno. Už dvě kola před koncem mají házenkáři Lovosic jistotu, že po základní části extraligy skončí třetí; stvrdili to středeční výhrou 35:33 na palubovce Zubří.