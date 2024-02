Lovosice si pojistily svůj klenot, Trkovský prodloužil smlouvu o dva roky

„Jsem pyšný na náš klub, že dospěl do stadia, kdy ani ti nejlepší hráči nepotřebují odcházet do jiných týmů a daří se nám je udržet v Lovosicích. Jarda určitě mezi nejlepší hráče v extralize patří, o to větší mám radost, že i další roky své kariéry chce spojit s námi,“ těší lovosického sportovního ředitele Jana Landu.

Odchovanec lovosické a lounské házené debutoval v extralize na podzim 2018, už o rok později ho vyhlásili Talentem roku. V nejvyšší soutěži dosud nasázel přes 750 gólů, loni byl druhým nejlepším střelcem celé extraligy a výrazně se tak zasloužil o bronz Lovců. „Moc si vážím toho, že jsem od Lovosic dostal nabídku na prodloužení smlouvy. Klub za poslední roky udělal velký progres a já doufám, že mu pomůžu k dalšímu posunu,“ přeje si 22letý hráč, jemuž začátek letošní sezony zkomplikovalo zranění zad.

Teď už je ale zpátky a Lovci s ním v sestavě sílí, v extraligové tabulce vyšplhali už na třetí místo za duo Plzeň – Karviná. Trkovský si zahrál i na nedávném evropském šampionátu v Německu, kde vstřelil tři góly.