Lovosický Landa po duelu s Plzní: Je to vzpruha, od toho se odrazíme

„Jsem za bod v zásadě rád, i když bych si samozřejmě přál dva, vzhledem k situaci, v jaké jsme. Ale díky bohu i za tu remízu. Pro nás by to měla být obrovská vzpruha do dalších zápasů. Když jsme schopni zvládnout utkání s Plzní, pak se můžeme rovnat s kýmkoliv v extralize. Tohle snad byl ten zápas, od kterého se můžeme odpíchnout a urvat další body třeba i venku,“ věřil v klubové televizi lovosický kouč Jan Landa, který na začátku minulého týdne převzal tým po Milanu Berkovi. Ten po špatných výkonech na lavičce Lovců skončil.

V páteční bitvě s Plzní si Lovosice vypracovaly až čtyřbrankový náskok i díky deseti trefám nejlepšího extraligového střelce Václava Klimta, na výhru to ale nakonec nestačilo. Lovci neodolali výbornému finiši plzeňského favorita.

„Věděli jsme, že Plzeň měla náročný program, chtěli jsme na ni vletět a dostat ji pod tlak, přece jen jsme hráli doma, kde nechceme prohrávat ani s tak dobrým týmem, jakým Plzeň je. Delší dobu jsme tahali za delší konec provazu, nakonec asi rozhodly naše přesilovky. Neprosadili jsme se v nich tak, jak jsme si představovali,“ viděl Landa.

Příští zápas hrají Lovosice ve Frýdku-Místku, pak je čeká zřejmě nejdůležitější zápas sezony. Ve čtvrtek 28. února vyzvou na domácí palubovce přímého konkurenta v boji o play off Zubří.