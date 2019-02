Remíza s Lovosicemi? Oba týmy musí být spokojené, řekl kouč Tonar

„Mrzí nás, že jsme nedokázali navázat na domácí zápas s Karvinou a nepotvrdili to dvoubodovým ziskem. Na druhou stranu, když se koukneme na průběh utkání, musí být oba celky s remízou spokojené,“ uvedl Michal Tonar, střední spojka Talentu Robstav-M. A. T.

Domácí Lovci, které poprvé jako hlavní kouč vedl Jan Landa, i přes tento výsledek vypadli z elitní osmičky. Čtyři kola před koncem základní části Lovosice ztrácejí na osmé Zubří bod. „Pro nás by to měla být obrovská vzpruha do dalších zápasů. Když jsme schopni zvládnout utkání s Plzní, pak se můžeme rovnat s kýmkoliv v extralize,“ prohlásil Landa.

Lovosice si vypracovaly až čtyřbrankový náskok, i díky 10 trefám nejlepšího kanonýra soutěže Klimta. Na výhru to ale nestačilo. Za stavu 28:26 si Plzeň vzala oddechový čas, Stehlík s M. Tonarem zařídili vyrovnání a po další chybě Lovosic mohl sebrat jackpot Talent. Ale gólman Hrdlička ránu J. Tonara vykopl. „Bylo vidět, že Lovosice potřebují každý bod. Šli do toho od začátku naplno a nám chvíli trvalo, než jsme se dostali do tempa,“ uznal osmigólový střelec Tonar.