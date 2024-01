Házenkáři dřou s vidinou zopakování loňské jízdy. Nic není ztraceno, zní z Jičína

„S dosavadním průběhem sezony nemůžeme být až tak spokojeni. Určitě jsme pomýšleli na lepší umístění, než na kterém se aktuálně nacházíme,“ říkají společně Ondřejové Horyna a Šulce, trenéři jičínského družstva, „stále ale věříme, že ještě není nic neztraceno.“

S takovým novoročním předsevzetím se tým pustil do zimní přípravy.

Její délku ovlivnil start české reprezentace na mistrovství Evropy. Jičín proto do tradičního lednového nabírání fyzické kondice zařadil start na turnaji ve slovenské Považské Bystrici. V konkurenci dvou slovenských týmů a rivala z české extraligy ze Zubří tam skončil poslední.

Nejprve prohrál 27:33 s domácí Povážskou Bystricí, poté v utkání o 3. místo 28:36 se Zubřím. V obou zápasech odehráli Jičínští vyrovnaný první poločas (16:17, resp. 16:16), druhé patřily soupeřům. Možná k tomu přispělo i to, že se na Slovensko vypravili po téměř dvou týdnech tvrdé přípravy.

Po návratu se pustili do dalších dvou týdnů přípravy. K extralize se vrátí poslední lednový den, kdy se vypraví do Plzně. Bude to nelehký vstup do závěrečné fáze, která jim přinese porci osmi zápasů.

„Čeká nás velká stíhací jízda, kdy se pokusíme získat co nejvíce bodů a především splnit náš předsezonní cíl, kterým je zahrát si play off,“ vědí shodně oba trenéři.

Tým přebrali po skončení minulé sezony, ve své první chtějí navázat na svého předchůdce Petra Mašáta. pod jehož vedením byl Jičín loni v podobné pozici a předvedl výborný finiš. Ve stejném počtu zápasů tehdy nastalého roku jako letos totiž jičínský tým hned šestkrát vyhrál a přísun 12 bodů jej katapultoval až na sedmou příčku tabulky.

Nakonec vítězstvím v tehdejším posledním zápase nad Frýdkem-Místkem, při kterém jej hnala zcela zaplněná jičínská hala, nejenže do play off proklouzl, ale dokonce se v něm vyhnul vítězi základní části.

A v čem spočívá onen zmíněný pro Jičín ne zcela zdařilý závěr roku 2023? Nejprve totiž doma v dramatické bitvě porazil doma jednoho ze svých největších konkurentů v boji o play off Zubří. To si však v následujícím kole nečekaně poradilo s Karvinou a nedopustilo, aby ho Jičín v tabulce předstihl.

Osm kol před koncem základní části je Jičín desátý, když na deváté Nové Veselí ztrácí bod, na osmé Zubří, které má o zápas méně, dva a na sedmý Frýdek-Místek už šest.