Všichni jsme nějak začínali, říká trenér jičínských házenkářů Šulc

Dnes, ale už v roli jednoho z členů trenérského dua, povede společně se svým parťákem Ondřejem Horynou tým v prvním zápase nového roku.

V podobné situaci, v jaké byl tým před rokem. A také s podobným přáním, které by chtěl v následujících osmi zápasech naplnit. „Když to porovnávám s loňskou sezonou, rozdíl vidím. Jsme ale na stejné pozici,“ říká čtyřicetiletý kouč, jenž se na nynějším postu objevil po minulé sezoně, jen rok poté, co v jičínském dresu ukončil velmi úspěšnou hráčskou kariéru.

Tak je to podle vás rozdílné, nebo stejné?

Ročníky samozřejmě stejné nejsou, ale s postupem do play off to nevidím nijak nereálně. Víme, že to v klukách je, jen se potýkáme s individuálními chybami, které nás občas stojí body.

Může to být způsobeno mládím hráčů, kterých máte v kádru hodně? Tým přece prochází generační proměnou.

Souhlasím, stojí za tím nevyhranost a menší zkušenosti. Za to se na ně však nemůžeme vůbec zlobit. Jsou to mladí kluci a všichni jsme nějak začínali.

Vy jste teď trenér, pouze rok po ukončení hráčské kariéry. Velký skok?

Přišlo to hodně rychle a vlastně naráz. Nabídku jsem dostal téměř přesně před rokem – rána z čistého nebe, kterou jsem vůbec nečekal.

Po kouči Mašátovi, který se loučil po šesti letech a jako rozlučku si dal onu jarní jízdu, jež týmu na poslední chvíli vynesla play off. Je to pro vás těžké?

Určitě nebylo jednoduché tým převzít s přihlédnutím k tomu, že play off je znovu cílem. Stejně jako každý rok, i když úplně oficiálně vytyčen nebyl. I proto, že odešli tři čtyři klíčoví hráči, kteří byli základním kamenem týmu. Stavíme nový, máme v kádru mladé, věkový průměr je třiadvacet let a to ho ještě výrazně zvyšují zkušení David Machalický (30 let) a Jakub Kastner (32 let). Máme v kádru několik mladých kluků, kteří v minulosti příliš extraligových příležitostí nedostávali. Stále se učí něco nového, jsme takovými nováčky.

Jeden ze zmíněných mladíků devatenáctiletý Filip Matouš je pátým nejlepším střelcem extraligy, co říkáte jeho výkonům?

Že s nimi panuje velká spokojenost. Nějaké nedostatky ve hře samozřejmě má, je ale velmi mladý a stále trénuje, přidává si, chodí do posilovny. Vytýkám mu pouze, aby více zabral v obraně a bude to z jeho strany skvělé. Má všechno před sebou, nemám o něj žádnou starost.

Co když postup do play off narozdíl od minulé sezony nevyjde?

Asi by to nebyl tak velký problém, ale já si jej nechci připouštět. Stát se to může, klub to vidí stejně jako my trenéři. Kluci sbírají zkušenosti a máme velký příslib do budoucna.

Máte za sebou poměrně dlouhou zimní přípravu, která měla tým nachystat na boj o zmíněný postup. Proběhla podle vašich představ?

Ano, jen jsme možná chtěli odehrát ještě o jeden přípravný zápas víc. Bohužel ale v okolí už není téměř s kým a jezdit třeba 500 kilometrů na přípravné utkání je pro klub finančně a pro kluky časově moc náročné. Byli jsme na turnaji v Povážské Bystrici, kde jsme sice nevyhráli ani jedno ze dvou utkání, ale určitě nám to dalo nové poznatky. Začali jsme v tréninku dělat nové věci, které jsme tam zkoušeli. Na fyzické přípravě kluci odvedli velmi dobrou práce, náš kondiční trenér Lukáš Vinklář připravil velice zajímavý program a myslím, že hráči jsou na pokračování extraligové sezony nachystaní dobře.

Co případné posílení?

Není, k žádné změně v kádru týmu nedošlo.

Už ve středu jedete na palubovku Plzně, vedoucího týmu soutěže. S čím tam vyrazíte?¨

Že chceme bodovat. Nemám rád řeči, že jedeme zápas odehrát. Hrajeme extraligu a já jezdím na každé utkání s tím, že ho chci za každou cenu vyhrát.