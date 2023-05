Loučící se Mašát dotáhl jičínské házenkáře na sedmou příčku

Poté, co družstvo v hektickém závěru základní části protáhl z téměř beznadějné pozice do play off, obsadil s ním v lize konečnou sedmou příčku. Rozhodl o tom dvojzápas s favorizovaným Brnem. V jeho první části sice Jičínští na hřišti soupeře o gól prohráli (23:24), ale v domácí odvetě vyhráli 22:20.

Rozlučkový zápas trenéra, jehož nejlepším výsledkem v průběhu šestiletého angažmá bylo výborné čtvrté místo před čtyřmi lety, se nesl v režii jičínského družstva. V jeho průběhu vedlo už o sedm branek (19:12), hosté ale následnou sérií pěti gólů závěr zdramatizovali.

Domácí si však i díky výbornému výkonu brankáře Plevy potřebnou dvoubrankovou výhru vzít nenechali a připravili trenérovi vítězné loučení.

Trenér Mašát bude v příští sezoně působit v Německu, stejnou cestou se vydává i Martin Kovařík, druhý nejlepší střelec jičínského družstva v právě skončené sezoně. Nový trenérský tým Jičín představí v nejbližších dnech.