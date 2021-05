Mostečtí Andělé si letí pro osmý titul v řadě. Na Slavii vyhráli o 4 góly

„Výsledek je do odvety dobrý, ale je pořád o co hrát a nikdo nemá nic jisté. My ale chceme na domácí palubovce hrát na vítězství a před domácím publikem ukončit sezonu co nejlepším výkonem,“ přeje si mostecký kouč Jiří Tancoš.

Favorizovaní Černí andělé nastoupili do zápasu razantně a po šestibrankové sérii šli v úvodu do vedení 6:0. Domácí Slavia dokázala do poločasu stáhnout manko na rozdíl jediného gólu 12:13, ve druhé části Pražanky dokonce dvakrát vyrovnaly, Mostečanky ale pokaždé dokázaly opět odskočit.

„Úvod utkání nám vyšel ukázkově a první patnáctiminutovka vypadala přesně tak, jak jsme si přáli. Pak ale jako bychom začali přemýšlet, že chceme utkání ubránit a ne vyhrát. Začali jsme dělat jednoduché technické chyby a soupeř je rychle trestal. Ve druhé půli už to bylo lepší, ale nemohli jsme prostřídávat sestavu tak, jak jsme zvyklí. V týdnu čeká ještě hodně tvrdé práce,“ upozorňuje Tancoš.

I křídelnice Dominika Zachová tuší, že rozhodnuto ještě není. „Bude to možná ještě těžší, protože Slavia bude moct už jen překvapit, a rozdíl ve skóre zase není tak velký. Musíme do toho jít jako tady na začátku zápasu,“ velí.

Nevzdávají se ani slávistky. „Neskládáme zbraně, zkusíme něčím překvapit. Nejdeme to tam jen odehrát,“ slibuje kouč Slavie František Urban. Mostečanky vládnou české házené nepřetržitě od sezony 2012/13, kdy získaly první titul. Pokud popáté za sebou a celkově pošesté porazí Slavii ve finále, odpoutají se osmým prvenstvím právě od Pražanek na prvním místě historické tabulky nejvyšší české soutěže. Odveta se hraje v Mostě v sobotu v 18 hodin.