Házenkářky Mostu sahají po dalším titulu, Na Slavii vyhrály první finále

Osmý titul za sebou se přiblížil, házenkářky Mostu vstoupily vítězně do finále českého play off interligy. V hale pražské Slavie uspěly po výsledku 25:21 a do domácí odvety, která se hraje za týden, si vezou čtyřbrankový náskok.