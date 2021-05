Letos chceme titul víc než kdy jindy, cítí mostečtí Andělé

„Mám pocit, že letos chceme vyhrát víc, což je asi dáno i tím, že se loňská sezona nedohrála.

Těšíme se, že si konečně budeme moct zahrát před fanoušky a snad s nimi i oslavit titul,“ doufá mostecká spojka Petra Maňáková.

Andělé letos dominují víc než kdy jindy, získali už titul v česko-slovenské MOL lize a teď mají nakročeno i k českému titulu. „Slávistky jsou naše tradiční soupeřky, ale týmy se proměnily, je spousta nových hráček. Dřív to možná mezi námi víc jiskřilo, byla o něco větší rivalita, ale je to finále, vyvrcholení sezony. Nám tyhle zápasy chyběly, čekaly jsme na ně dlouho, o to víc si je teď užíváme,“ svěřila se klubovému webu Maňáková.

7 českých titulů v řadě získaly házenkářky Mostu

Že se finále hraje pohárovým způsobem jen na dva zápasy, považuje za trochu nešťastné. „Přijde mi to škoda, když se hrají jen dva zápasy a je to buď–anebo. Pamatuji si, jak jsme ve finále prohrávaly 0:2 na zápasy a povedlo se nám sérii otočit. Ale pravidla jsou takto nastavená a pro nás to znamená, že do toho musíme jít nadoraz. Nešťastné je to spíš pro fanoušky, delší série by mohly být pro ně zajímavé.“

Poslední zápas sezony začíná v Mostě v sobotu v 18 hodin a do hlediště už mohou fanoušci. „Jsme sport, který se hraje pro diváky, a máme radost, když si ho můžeme užívat společně,“ těší se trenér Jiří Tancoš.