Výhra s pachutí. Házenkáři Zubří končí v pohárové Evropě

„Jsme nešťastní, naštvaní, zlomení, rozčarovaní. Těžko se to kouše, ale měli jsme v sérii více výpadků a Brno jde dál zaslouženě,“ gratuloval zuberský kouč Peter Dávid soupeři k úspěšnému debutu v evropských pohárech.

Zubří si postup prohrálo v Brně (22:28). „Tam jsme podali absolutně hrozný výkon,“ podotkl Dávid.

V odvetě muselo honit výsledek. V úvodní půlce vedlo třikrát o čtyři góly, poločas vyhrálo 14:11. Klíčové okamžiky ale nezvládlo.

Za stavu 15:11 neproměnil náskok Kaminski, gólman Pyško trestal po výhozu střelou do prázdné brány a ve 40. minutě si za stavu 19:20 bral Dávid čas na poradu.

„Vstup do druhého poločasu jsme tradičně nezvládli. Uletělo nám to. Neměli jsme se čeho chytit, ani o co opřít. Brno má zkušené hráče a naší hluché pasáže brutálně využilo,“ prohodil Dávid.

Brněnské hloučky jásaly v hledišti i na hřišti, se sedmigólovým náskokem 20 minut před koncem zápasu se viděli už v dalším kole. Chyba. Za deset minut hostům úsměv z tváří zmizel, Zubří otočilo na 27:22 a domácí fanoušci v hale bouřili.

„Poslali jsme mladé komando a na překvapení jsme se do zápasu vrátili,“ chválil Dávid. Čtyřmi góly se v sobotním večeru zaskvěl 19letý dorostenec Pšenica. Zubří ale soupeře nedohnalo. Ještě jednou se přiblížilo na rozdíl pěti branek (32:27), poslední slovo ale měli hosté v čase 59:45.

„Když musíte vyhrát vysokým rozdílem, nesmíte ani jednou chybovat. Věděli jsme, že když uděláme čtyři chyby po sobě, tak nám stačí jedna zuberská, abychom se dostali na pohodlný výsledek. Důležité je, že jsme nezmatkovali,“ líčil Hladík, který si mohl definitivně oddechnout až 15 vteřin před koncem.

Vítězství nad svým házenkářským mentorem si hodně považoval.

„Byl to pro mě speciální zápas. Stál jsem proti trenérovi, který mi strašně moc pomohl. Dodnes si pamatuji, když jsem u Petera v Německu spával a učil mě házenou. Pro moji kariéru udělal ze všech nejvíce. Jsem mu hodně vděčný a mrzí mě, že jsem vyřadil právě jeho,“ utěšoval svého kolegu.

Marně. Zubří je z evropského kola venku.