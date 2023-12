Finále poháru náplastí na extraligu. Udělali jsme úspěch, těší kouče Zubří

„Finále poháru je satisfakcí za extraligu,“ nezastíral trenér Zubří Peter Dávid po středečním vítězném semifinále. Lovosice, kde před měsícem v extralize rupli 31:38, doma udolali především díky 17 zákrokům gólmanského mága Štěpána Krůpy 27:25.

„Když jsme to pokazili v útoku, zachránil to v bráně. Jsme šťastní. Už jsme udělali úspěch,“ cení si Dávid. Slovenský expert kroutí v Zubří třetí sezonu. V premiérové dovedl valašskou baštu házené k extraligovému bronzu, pak sklidili brambory. V letošní to na semifinálový hattrick nevypadá.

„V extralize bude úspěchem play off, a to nejsem skromný, ale realista. Nestydím se za to. Jsme tam naskládaní,“ připomněl vyrovnanou situaci kolem osmé a poslední pozice zaručující ještě účast ve vyřazovací části.

Po úvodním kole odvet ho zatím drží Zubří. Ale na záda mu dýchá s bodovým odstupem Nové Veselí, se kterým nedávno prohrálo doma. Se stejným mankem hledí na sedmý Frýdek. „O dvě místa se budeme bít my, Jičín, Frýdek-Místek a Nové Veselí,“ soudí Dávid.

Věří, že postup do pohárového finále bude pro jeho celek vzpruhou. Už v sobotu jede k desátému Jičínu. „Teď se sezona láme,“ podotkl Dávid. Zubří bojuje nejen se soupeři, ale znovu i s marodkou. Po letním odchodu kanonýrů Mazurka s Mořkovským do zahraničí decimují kádr opět zranění.

Palát s Hybnerem stále rehabilitují po operaci, kterou musel v oblasti ramene odhodové ruky čerstvě podstoupit doma v Polsku nejlepší střelec mužstva Kaminski, bolístky léčí také mozek ofenzivy Mika. Brankář Krupa během podzimu i ze zdravotních důvodů rozvázal s klubem po vzájemné dohodě smlouvu.

„Absolutně to nechápu. Poradili mi, ať necháme vysvětit znovu halu. Chytám se i takových stébel. Už loni jsme to lepili, ale to nejde pořád. Zimní část je pro nás důležitá, aby se marodi vrátili,“ vyhlíží Dávid s nadějí k reprezentační pauze, do které odehraje Zubří kromě zápasu v Jičíně už jen úterní domácí šlágr s Karvinou.

S tou se může střetnout také v pohárovém finále 6. března. Dávid by si ale přál raději Brno, se kterým Zubří vypadlo v úvodním kole Evropského poháru EHF.„Ne kvůli pomstě, ale protože proti Karviné mám bilanci 0-7,“ zmínil Dávid.