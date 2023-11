Turnaj v Chebu je pro české házenkářky generálkou mistrovství světa

Český tým v říjnu vyhrál první dva zápasy evropské kvalifikace a v pondělí v Chebu začal závěrečnou přípravu na vrchol sezony. „Plně se soustředíme na přípravu před mistrovstvím. Čekají nás poslední dvě utkání, která určitě nebudou jednoduchá. Pracujeme krok po kroku, vše se odvíjí od motivace, s níž jsem velmi spokojený,“ uvedl Dahl.

„Tým dobře pracuje spolu. To je základ, od kterého se můžeme odrazit i do mistrovství světa. Pokud si budou hráčky navzájem věřit a budou věřit systému, můžeme dokázat velké věci,“ doplnil třiapadesátiletý trenér.

Norsko, které obhajuje světové zlato, tradičně do Chebu přivezlo kombinovaný výběr bez některých hvězd. „Rozhodně to ale bude velmi těžký zápas. Měly jsme možnost potkat včera norský tým, když jsme se po tréninku střídaly v hale. Přijel nabušený tým s top hráčkami. Pro nás to bude velká prověrka před mistrovstvím. Bude si moci vyzkoušet nějaké naše věci proti velmi tvrdému a rychlému soupeři. Věřím, že to bude kvalitní házená,“ uvedla pivotka Katka Dresslerová v nahrávce pro média.

Po čtvrtečním utkání s Norskem nastoupí Češky v sobotu ke generálce na šampionát, kterou bude duel se Slovenskem. Bývalý federální partner na světový šampionát nepostoupil. „Ve slovenském týmu je spousta hráček, s kterými se potkávám v domácí lize. Ony zase znají nás. Takže bude rozhodovat, jak dokážeme dodržovat taktické pokyny,“ mínila Dresslerová.

Po turnaji v Chebu trenér Dahl rozhodne o konečné nominaci na šampionát, kam by mělo odcestovat 18 hráček. O místo na mistrovství zabojuje i Dresslerová. „Už jen to, že můžu být tady, je pro mě něco hrozně skvělého. Kdyby se mi podařilo probojovat do nominace na mistrovství světa, ani nedokážu popsat pocity, které bych měla. Byla by to hrozná motivace, vděčnost a rozhodně bych chtěl načerpat co nejvíce zkušeností,“ uvedla Dresslerová.

Po jednodenním volnu v neděli se tým znovu sejde na začátku příštího týdne a odcestuje na šampionát. Turnaj hostí Švédsko, Norsko a Dánsko, kde Češky odehrají skupinu. Do mistrovství vstoupí příští čtvrtek proti Kongu, následně vyzvou Argentinu a poté Nizozemsko.