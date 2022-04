Golfistka Kupchová vyhrála v Rancho Mirage poprvé major

Kupchová získala odměnu 750 tisíc dolarů (16,5 milionu korun) díky celkovému výsledku čtrnáct ran pod par. Přes nervózní koncovku udržela na hřišti Mission Hills náskok dvou ran před krajankou Jessicou Kordovou. Třetí skončila Slovinka Pia Babniková, která je přihlášená na červnový turnaj Tipsport Czech Ladies Open evropské série LET v Berouně.

Kupchová čekala na první výhru mezi profesionálkami od vítězství na amatérském turnaji v Augustě v roce 2019. „Už jsem trošku pochybovala, kdy to přijde. Párkrát jsem byla blízko, ale je těžké to dotáhnout, ale teď už tady stojím s trofejí,“ radovala se americká hráčka.

Do finálového kola vstupovala s náskokem šesti ran, ale málem o něj přišla. Na posledních jedenácti jamkách finálového dne zaznamenala šestkrát bogey. „V sobotu jsem zahrála osm ran pod par. Pokud by to někdo dokázal ve finále, zasloužil by si play off. Tak jsem přemýšlela. Snažila jsem se zahrát pod par, to se ve finále nepovedlo, ale stačilo to,“ řekla Kupchová.

Dle tradice oslavila trumf skokem do jezírka u osmnáctého greenu. Ve vodě skončila se svým caddiem a od února i manželem. „Je skvělé, že jsem to dokázala tak rychle po svatbě. Být vítězkou majoru je parádní a speciální je, že jsem poslední, kdo se tady koupal,“ uvedla v připomínce toho, že se akce z Mission Hills, kde se hrála od roku 1983, od příštího roku přestěhuje do Houstonu.