Golfista Larrazábal získal v Inčchonu osmý titul na evropském okruhu

Larrazábal předvedl na závěr turnaje své nejlepší kolo, 67 ran zahrál díky šesti birdie a jedinému bogey. Podle svých slov si výrazně pomohl k vítězství už v sobotu, kdy ve větrném počasí zaznamenal 71 úderů. Po třech kolech ztrácel jednu ránu na vedoucího Skota Roberta MacIntyrea.

„Včera to byl boj. Ani jsem se moc nekoukal na výsledkovou tabuli, protože jsem věděl, že to bude ještě dlouhá cesta. Jedna rána pod par byl úžasný výsledek. Byl jsem trochu zklamaný kvůli tomu bogey v závěru třetího kola, ale jsem soutěživý a rád proti klukům bojuju. To mě na golfu baví,“ řekl devětatřicetiletý Španěl.