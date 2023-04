Golfistka Vuová vyhrála v Houstonu poprvé major, Nelly Kordová byla třetí

Světová dvojka Kordová si posteskla, že měla v průběhu celého turnaje potíže s patováním. „Trochu mě to zradilo. I když jsem předvedla i nějaké dobré paty, minula jsem pár takových, které obvykle dávám. Celkově mám na čem pracovat. Ale byl to první major v sezoně a nebylo to špatné. Snad mám na čem stavět,“ uvedla olympijská vítězka a dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy podle agentury Reuters.

Vuová vyhrála svůj druhý turnaj LPGA, poprvé se jí to povedlo v únoru v thajské Pattayi. Za triumf v Houstonu inkasovala 765.000 dolarů (přes 16 milionů korun). I když se Chevron Championship přesunul z kalifornského Rancho Mirage na houstonské hřiště The Woodlands, dodržela vítězka tradici a skočila na oslavu do jezírka u 18. jamky.

„Když jsme tudy šli během tréninkového kola (s caddiem Colem Pensantim), mluvili jsme o tom. Skočila bys? Jo, když vyhraju, tak tam samozřejmě skočím,“ uvedla Vuová, která před turnajem figurovala na 172. místě světového žebříčku. „Myslím, že jsem právě ušla dlouhou cestu. Mám velkou radost z toho, kam jsem se dostala. Moc si toho cením,“ konstatovala.