Startuje golfové Masters, triumf v Augustě obhajuje Američan Scheffler

Nejúspěšnějším hráčem Masters je legendární Američan Jack Nicklaus s šesti triumfy. Spolu s ním dokázali titul v Augustě obhájit pouze Angličan Nick Faldo a Woods. Čtvrtým golfistou historie se může stát Scheffler.

„Když se to povede, bude to výjimečné a cool, ale neberu to jako motivaci. Jsem tady, abych předvedl co nejlepší golf a bavil se. Odkaz je komplikovaná věc, za 100 let se na mě zapomene. Ale s tím si nelámu hlavu. Loňské vítězství mě nezměnilo, jsem pořád stejný,“ řekl Scheffler na tiskové konferenci.

Šestadvacetiletý hráč loni porazil o tři rány Roryho McIlroye ze Severního Irska. Světová dvojka doufá, že se titulem z Masters dočká kýženého zkompletování kariérního grandslamu. Může se stát historicky šestým vítězem všech čtyř majorů.

„Chci se inspirovat dvěma nejúspěšnějšími hráči v Augustě - Tigerem a Jackem. Jsou to dva nejdisciplinovanější hráči v dějinách našeho sportu. Takže příliš neriskovat, nemyslet moc dopředu. Takový je recept na úspěch na Masters,“ uvedl třiatřicetiletý McIlroy.

Tiger Woods během loňského turnaje Masters v Augustě.

Podle bookmakerů má největší šanci na vítězství Scheffler, druhým největším favoritem je McIlroy a třetím Španěl Jon Rahm, tedy první tři golfisté světového žebříčku. Turnaj má dotaci 15 milionů dolarů, z níž si šampion odnese 2,7 milionů (téměř 58 milionů korun).

Sedmačtyřicetiletý Woods v únoru 2021 při autonehodě málem přišel o nohu, tři měsíce byl na lůžku. Loni mu návrat na Masters nevyšel. Vítěz z let 1997, 2001, 2002, 2005 a 2019 sice prošel cutem, ale zahrál celkově 13 ran nad par a obsadil 47. pozici.

„Zlepšil jsem se, i když moje pohyblivost stále není taková, jak bych si přál. Mám velké štěstí, že mám svou nohu. Ano, změnila se a jsou v ní nějaké součástky, ale pořád je moje. Bylo to těžké a vždycky bude. Nemohu hrát tolik turnajů, kolik bych chtěl. Ale s tím jsem smířený,“ prohlásil Woods.

V Augustě letos může startovat i 18 golfistů hrajících na kontroverzním okruhu LIV. Patří mezi ně mimo jiné bývalí vítězové Masters Phil Mickelson, Bubba Watson, Dustin Johnson, Patrick Reed, Sergio García a Charl Schwartzel.

LIV je i kvůli podpoře Saúdskou Arábií od začátku v ostrém sporu s tradiční PGA, které díky vysokým odměnám a volnějšímu kalendáři dokázal přetáhnout řadu velkých hvězd. Hráči za to byli vyloučeni z PGA Tour a hrozil jim zákaz startu na majorech.

Napětí mezi oběma tábory prý nehrozí ani na tradiční večeři pro bývalé vítěze Masters, kterou pořádá Scheffler jako obhájce. „Myslím, že můžeme své neshody odsunout, společně si užít jídlo a oslavit golfový svátek,“ podotkl Scheffler. „Slyšel jsem zvěsti o možném napětí na večeři, ale já tomu nevěřím. Kromě toho mám skvělý vztah se všemi šampiony,“ dodal Američan Johnson, držitel zeleného saka z roku 2020.