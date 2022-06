A pro Putina byste hráli? Golfový svět se rázem ocitl na rozcestí

„Tohle jsou spekulace, které nemá smysl komentovat. Na tuhle otázku nemusím odpovídat,“ vyhýbavě pronesl třeba anglický veterán Ian Poulter.

Podobně reagovala třeba i bývalá světová jednička Lee Westwood nebo legendární Phil Mickelson.

Ti všichni od čtvrtka na předměstí Londýna hrají pravděpodobně nejkontroverznější a nejlukrativnější golfový turnaj na světě. Turnaj, který otřásá golfovým světem.

Vyšší dotace

Proč jde o tak kontroverzní podnik? Pořádá ho totiž organizace s názvem LIV Golf. Že ji neznáte? Není se co divit, donedávna neexistovala, teď ale chce konkurovat slavné PGA. A využívá k tomu pro mnohé krvavé saúdskoarabské peníze.

Leč spoustu golfistů pochopitelně lákají, proto dali v tomto týdnu přednost londýnskému turnaji před tím v Torontu, který ve stejném termínu pořádá PGA.

Na elitním okruhu je ale dotace „pouhých“ 8,7 milionu dolarů, zatímco v Londýně má turnaj prize money 25 milionů dolarů.

Věřím ve velké šampiony. Věřím ve velké události, které mají svou historii. O to vše bychom přišli, kdyby nebyla PGA. Tiger Woods, golfová hvězda

Hlavně proto do Anglie dorazila velká jména světového golfu posledních let. Včetně třeba Dustina Johnsona, dvojnásobného vítěze majoru, který se sám členství v PGA vzdal. Všichni další o něj přišli ve čtvrtek půl hodiny poté, co turnaj začal. PGA je totiž suspendovala. „Dali přednost financím. Teď nemohou očekávat stejné příležitosti jako golfisté, co u PGA zůstali,“ řekl komisař Jay Monahan.

Hlavním důvodem účasti jsou pro golfisty – byť to neřeknou – pochopitelně peníze. Na osm turnajů má LIV Golf dotaci 250 milionů dolarů, takže většina akcí má minimálně jednou tak velký balík než turnaje PGA. Jenže problém je, odkud ty peníze pocházejí. Akcionářem firmy je totiž Saúdskoarabský veřejný investiční fond, který hrál velkou roli i na nedávném převzetí fotbalového Newcastlu United, což většina jeho fanoušků klubu nesla tuze nelibě.

Phil Mickelson na turnaji LIV Golf Invitational.

Království Perského zálivu totiž už delší dobu čelí kritice, že využívá investice do sportu ke zlepšení vlastní image. Předsedou investičního fondu je korunní princ Muhammed bin Salmán, který má podle amerických tajných služeb prsty ve vraždě disidenta a saúdského novináře Džamála Chášukdžího.

I na něj se novináři na tiskové konferenci ptali a relevantní odpověď nedostali.

Na druhou stranu, peníze z tohoto fondu míří též do formule 1, boxu nebo fotbalu. Golf není první a není to ani výjimka.

Chtěli i Woodse

Kromě morálního dilematu golfistů jde tak spíš o politický boj slavné a dominantní PGA Tour, která se bojí, že přijde o status výjimečnosti. Pochopitelně vnímá, že může ztratit většinu slavných členů, které saúdský režim přeplatí.

Vždyť jen Johnson s Mickelsonem prý dostali dopředu zaplaceno 200, respektive 150 milionů dolarů, aby na turnajích hráli. V tom PGA nemůže konkurovat. „Víte, dřív jsem byl odhodlán setrvat u PGA. Ale taky nechci hrát do konce svého života, abych se uživil. A tohle mi dává šanci se zajistit,“ říká Johnson, který přitom v kariéře doposud vyinkasoval přes 74 milionů dolarů.

Nově vznikající organizace se pochopitelně snažila získat i dvě největší jména posledních let. Tedy Tigera Woodse s Rorym McIlroyem. Oba ale odmítli. Z úcty k tradici, z morálních důvodů.

Přitom Woods měl prý na stole ještě daleko vyšší částku, než jakou dostali Mickelson s Johnsonem, skoro prý atakovala miliardu dolarů. Přesto nekývnul. „Věřím v určité dědictví. Věřím ve velké šampiony. Věřím ve velké události, které mají svou historii, a věřím i ve srovnávání s historickými postavami minulosti. O to vše bychom přišli, kdyby nebyla PGA,“ řekl legendární golfista.

To jeho severoirský kolega šel ještě dál. „Všichni víme, proč jsou někteří golfisté v Londýně. Je tam hromada peněz, což je pro někoho lákavé. Ale podle mě uvažují krátkodobě. Každý si v sobě musí srovnat, jestli to, co dělá, je správné,“ pronesl McIlroy.

Tak či tak, světový golf se ocitá na křižovatce. A není jisté, kterou cestou se vydá.