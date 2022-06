Saúdské peníze lákají. Johnson se vzdal členství na PGA Tour

PGA Tour už dříve žádost hráčů o účast na konkurenční akci zamítla a pohrozila disciplinárními tresty. Ve stejné době se na elitním okruhu uskuteční turnaj v Torontu. Jeho dotace je výrazně nižší: 8,7 milionu dolarů.

„Je těžké mluvit o tom, jaké to může mít následky, ale rezignoval jsem na členství na Tour,“ řekl novinářům v Centurion Clubu Johnson, jenž bude coby světová třináctka nejlépe postaveným hráčem v Londýně.

„Vybral jsem si to, co je pro mě a moji rodinu nejlepší. Dlouho jsem přemýšlel a nakonec to udělal,“ dodal. Zřejmě se tak bývalý lídr žebříčku připravil mimo jiné o prestižní Ryder Cup. Na členství na PGA Tour rezignoval jako druhý, před ním totéž učinil jiný Američan Kevin Na.