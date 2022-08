Souboj na kordy. Olympijská šampionka využila ve Španělsku kolapsu sestry

„Mám ohromnou radost. Letos jsem zatím nic nevyhrála,“ uvedla dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy, která v březnu musela přerušit sezonu kvůli krevní sraženině v paži a podstoupila operaci. „Zároveň jsem smutná, protože to dnes nevyšlo Jess. Asi jsme očekávaly, že to bude větší bitva, ale to se v golfu stává,“ řekla Nelly Kordová, která měla za tři kola 13 ran pod par.

Senzační vítězka červnového Czech Ladies Open v Berouně Jana Melichová obsadila 44. místo se skóre +2. Kristýna Napoleaová a Tereza Melecká neprošly cutem.

„Doufala jsem v trochu lepší výsledek, ale na druhou stranu jsem dnes hrála v paru, což není špatné. Říkala jsem si, že budu útočit ze zadních pozic, takže nemám co ztratit,“ uvedla Melichová v tiskové zprávě. „Hrála jsem hezky, měla jsem spousty šancí na birdie, ale bohužel mi nešlo patování. Na druhé devítce už jsem byla frustrovaná, takže jsem nebyla mentálně nastavená, abych dohrála s ještě lepším skóre,“ komentovala svůj sobotní výkon.

Po nabitém programu, během kterého startovala na Scottish Open i British Open, se těší domů. „Teď potřebuju všechno vstřebat a malinko se uklidnit,“ řekla Melichová, která po triumfu v Berouně přestoupila k profesionálkám.