Mrazivé ticho v zákulisí F1. Ani nevysloví moje jméno, stěžuje si Verstappen

Úspěšný obhájce titulu mistra světa Verstappen ovládl suverénním způsobem nedělní Velkou cenu Mexika a připsal si už čtrnáctou výhru v sezoně. Stanovil tím nový rekord mistrovství světa. A navíc má stále šanci další dvě vítězství přidat.

Lewis Hamilton loni přišel o titul kvůli kontroverznímu rozhodnutí v posledním kole Velké ceny Abú Zabí a letos potvrzuje, navzdory svým slovům, že se přes situaci stále nedokáže přenést. Navíc, když mu odveta plánovaná na letošní rok vůbec nevyšla.

Pokud někde Hamilton musí o Verstappenovi mluvit, ani mu údajně nedokáže přijít na jméno. „Lidé mi říkají, že ani moje jméno nevysloví,“ prozradil Verstappen v rozhovoru pro britský tisk.

„Vždy mě učili, že musíte respektovat, co lidé ve sportu dosáhli. Nemám ani trochu problém s tím, co Lewis dokázal. Je jeden z nejlepších vůbec,“ pokračoval nizozemský závodník. „Dobře vím, že to nebylo jen o autech, která řídil. Také musíte porážet týmového kolegu a to Lewis dělal pravidelně. Myslím, že je jasné, že musel vždy odvádět skvělou práci.“

Jenže Hamilton je stále přesvědčen, že v roce 2021 měl být mistrem světa on, a Verstappena respektovat nehodlá. V místnosti, kde tři nejlepší čekali v Mexiku na stupně vítězů, neprohodil s vítězem jediné slovo.

Zábava se rozproudila až ve chvíli, kdy vstoupil Sergio Pérez, dvojka Red Bullu. Nizozemec se s ním dal hned do řeči a po jeho odchodu se Mexičan pustil do živé konverzace také s Hamiltonem.

Hamiltonově frustraci se tak trochu nelze divit, je až na pátém místě v šampionátu a akutně mu hrozí, že přijde o jeden ze svých úžasných rekordů. Ve formuli 1 je od roku 2007 a v každé sezoně dokázal vyhrát alespoň jednu velkou cenu. Ke konci letošního roku se výrazně zlepšil, podruhé za sebou byl jediným vážným soupeřem Verstappena, ale opět skončil druhý. Má už jen dva pokusy, aby zabránil ukončení své fantastické série.

Hamilton se pře nejen s Verstappenem

Max Verstappen není jediným jezdcem, s kým má Lewis Hamilton dlouhodobý problém. Tím dalším je veterán Fernando Alonso, který byl jeho prvním týmovým kolegou v mistrovství světa F1. V roce 2007 v McLarenu si dělali naschvály, při Velké ceně Maďarska se dokonce blokovali v boxech i na trati a hlavně kvůli jejich konfliktům přišel v sezoně, kdy měl suverénně nejlepší auto, McLaren o titul.

„Mám k Lewisovi velký respekt, ale když vyhrajete sedm titulů mistra světa a bojujete jen se svým týmovým kolegou, má šampionát menší hodnotu, než když máte méně titulů, ale musíte bojovat s ostatními jezdci se stejným, nebo dokonce lepším materiálem,“ uvedl Alonso pro deník De Telegraaf.

Hamilton mu odpověděl beze slov, ale velmi vtipně. Na svém profilu na sociální síti zveřejnil fotografii z roku 2007, kdy ti dva byli týmovými kolegy v McLarenu. Sám stojí jako vítěz na nejvyšším stupínku a poplácává po rameni druhého a zklamaného Alonsa.