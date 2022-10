V Mexiku odstartuje jako první Verstappen, hned za ním jedou oba mercedesy

Pětadvacetiletý Verstappen získal devatenáctou pole position v kariéře a šestou letos. V závodě zaútočí na rekordní čtrnáctý triumf v sezoně, jímž by překonal výkony Michaela Schumachera z roku 2004 a Sebastiana Vettela z ročníku 2013.

„Byla to dobrá a vyrovnaná kvalifikace. Trochu jsme vůz upravili a dostali se do lepšího tempa. Jsem rád, že jsem se tu dostal na pole position. Do první zatáčky nás ale čeká dlouhá cesta, takže potřebujeme dobře odstartovat. Máme dobré auto, v závodě to však bude těsné. Mercedes má také dobré závodní tempo,“ řekl po dojezdu před televizními kamerami Verstappen.

Rodák z Hasseltu zajížděl od úvodu třetí části kvalifikace nejrychlejší časy, přesto jej mohl na konci ohrozit Russell. Čtyřiadvacetiletý Brit však těsně před koncem závěrečné sekce vyjel mimo trať a po dojezdu zklamaně bouchl do volantu. Na vítězného Verstappena ztratil 304 tisícin sekundy.

„Myslím, že si tým dnes zasloužil víc. Připravili mi skvělé auto. Je to jen další důkaz tvrdé práce, kterou máme za sebou. Z mé strany to ale bylo příšerné kolo. Cítil jsem, že jsme měli na pole position. Za kvalifikaci se však žádné body neudělují a jsem rád, že stojím v první řadě. Uvidíme, co bude po startu možné,“ uvedl Russell.

Velkou podporu si užívá v Mexiku místní jezdec Pérez. Rodák z Guadalajary, který může získat první domácí triumf, zaostal za Verstappenem o 353 tisícin. Pérez také bojuje o druhé místo v pořadí šampionátu. Od Charlese Leclerca z Ferrari, jenž se kvalifikoval jako sedmý, ho dělí jen dva body. Před Leclercem skončil překvapivě i šestý Valtteri Bottas z Alfy Romeo.

Nedělní závod odstartuje od 21:00 SEČ.