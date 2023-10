Stáj Andretti uspěla u federace FIA s žádostí o přijetí do formule 1

Tou další, a všeobecně považovanou za složitější, bude dohoda zejména o komerčních právech na F1 s jejich vlastníkem, společností Liberty Media, a její dceřinou společností Formula One Management (FOM). Pokud by k ní došlo, stal by se tým Andretti jedenáctým účastníkem mistrovství světa. Současné týmy se ale dosud stavěly spíše proti rozšíření počtu účastníků, protože by to znamenalo nižší podíly na právech, pokud by s příchodem nového kandidáta výrazně nevzrostly celkové příjmy.

O vstup do F1 měli od únorového zahájení procesu zájem čtyři kandidáti, například britská stáj Hitech GP, jež startuje mimo v seriálech formule 2 a 3. FIA posuzovala mimo jiné ekonomické, technické a sportovní možnosti adeptů.

Mario Andretti

„Andretti Formula Racing LLC byla jediná společnost, která splnila pevná výběrová kritéria ve všech podstatných aspektech,“ uvedl prezident FIA Muhamad Sulajím. Vedení formule 1 v prohlášení konstatovalo, že vzalo sdělení FIA na vědomí a samo nyní kandidaturu zbylého zájemce posoudí.

Michael Andretti, který ve čtvrtek oslaví 61. narozeniny, usiluje o vstup do F1 s podporou automobilky General Motors a pod značkou Cadillac. Jeho otec Mario se stal v roce 1978 mistrem světa, Michael má na kontě 13 startů. V historické statistice zámořských formulových závodů IndyCar oběma patří třetí a čtvrté místo podle počtu vítězství.