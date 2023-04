Francouzi v kleštích. Gasly se kolegovi omlouval, ale možná přijde o Baku

Ti dva se prý nikdy neměli moc v lásce.

Pierre Gasly s Estebanem Oconem soupeří už od motokár. A právě v té době se prý averze jednoho vůči druhému začala objevovat.

„Začal jsem ho porážet a jemu se to nelíbilo. Od té doby nejsme přátelé,“ uvedl Gasly před pěti lety. „Ale když se nebudeme bavit o závodění, dokážeme spolu vycházet, navzájem se respektujeme.“

Často to tak nevypadalo.

Internet třeba obletěla fotka z festivalu v Cannes, kterou oba přidali na sociální sítě. Jen ji oba šikovně ustřihli tak, aby tam ten druhý nebyl vidět.

Pierre Gasly a Esteban Ocon práve uverejnili svoje fotky z Cannes, ale tak, že jeden druhého navzájom odrezali :D Už dlhšie sa hovorí o tom, že sa nemajú radi :) pic.twitter.com/ok3wHgUuIZ — F1online.sk (@f1onlinesk) May 9, 2018

I ve formuli 1 to jiskřilo. Jen loni mezi nimi došlo k incidentu v Saúdské Arábii, Maďarsku i Brazílii.

O to pikantnější pak bylo, když Alpine loni oznámil, že právě Gasly míří do týmu k Oconovi.

„Nikdy nebudeme nejlepšími kamarády, ale budeme spolupracovat,“ shodovali se oba. „Za poslední měsíce jsme spolu strávili daleko víc času než za posledních deset let. Jsme dospělí lidé, jsme vyspělejší, zvládneme to.“

A v prvních dvou závodech to tak vypadalo.

Na trati se příliš nepotkávali, což tomu dost pomohlo. I v neděli v Melbourne byli dlouho daleko od sebe. Zatímco Ocon se rval na konci první desítky, Gasly jel úchvatný závod. Dlouho se držel na pátém místě, jel podobně rychle jako Carlos Sainz na Ferrari nebo Fernando Alonso s Aston Martinem.

„A pak se stalo, co se stalo. Výsledkem závodu jsem extrémně zklamaný, ani se mu tomu nechce věřit, nechci to ani komentovat. Jsem hotový,“ uvedl. „Dal jsem do toho dneska všechno, závodil s Ferrari, měl na dohled Alonsa. O to větší škoda to celé je.“

Pro Alpine se celý závod v posledních kolech změnil v totální horor.

Co přesně se stalo?

Poté, co v 56. kole z 58 rozstřelil svůj Haas Kevin Magnussen, byl závod podruhé přerušen červenou vlajkou.

Načež FIA rozhodla, že do posledních dvou kol odstartují piloti klasicky z pevných pozic. Dalo se očekávat, že to bude masakr, a taky byl. V prvních zatáčkách se do kolize dostali Carlos Sainz, Fernando Alonso, Nyck de Vries nebo Logan Sargeant.

Tu největší havárii ale měli na svědomí právě piloti Alpinu.

Gasly se v první zatáčce musel vyhýbat zadní části vozu Alonsa, vzal to více ze široka, až vyjel na trávu.

Na trať se rychle vrátil, ale neměl takovou rychlost.

Přehnalo se přes něj několik jezdců a zprava se ho pokoušel předjet právě Ocon. Jenže toho nejspíš Gasly neviděl a dost nevybíravě ho zavřel. Oba vozy poslal do bariér.

„Bylo to hodně chaotické, mohl jsem se srazit s kýmkoliv. Nakonec to skončilo tak, že mi Pierre nedal moc místa, ale v pohodě. Přišel a omluvil se,“ líčil pak Ocon novinářům.

CHAOS. Po restartu Velké ceny Austrálie došlo ke kolizi mezi oběma piloty Alpine - vpravo stojí u bariéry.

Do závodu už se tak po dalším restartu oba francouzští piloti nemohli vrátit a z bodovaných pozic nebylo nic.

„Byl to složitý víkend, nakonec pro nás extrémně frustrující. Měli jsme podobné tempo jako Aston Martin a Ferrari, a nakonec nemáme ani jeden bod. Červená vlajka nám zničila závod,“ uvedl Ocon.

Oba pak putovali do místnosti, kam po závodě rozhodně jít nechcete – ke sportovním komisařům. A to může být právě pro Gaslyho velký problém. Už před Austrálií měl na kontě 10 trestných bodů. Dvanáct jich automaticky znamená zákaz startu v jednom závodě.

A dva trestné body by za havárii s týmovým kolegou měl podle mnoha expertů skutečně dostat.

Pokud se tak stane, příští závod v ázerbajdžánském Baku se ho týkat nebude.