Totálně zbytečné! rozzuřilo Russella zastavení závodu. Přišel o vedení

V americké sérii NASCAR je závod restartován poměrně často, jezdci se pokaždé řadí za sebou a bojují kolo na kolo. Tím získává podívaná na dramatičnosti, což je s oplechovanými auty na širokých oválech snad i jediná možná cesta. Formule 1 je však založena na technice, rozdílech mezi vozy, závodní strategii a rozhodnutích v setinách sekundy. Zastavování závodu vše posunuje do oblasti náhody a maže předchozí plány. Není divu, že se týmy zlobí.

První červené vlajky se při Velké ceně Austrálie objevily po nehodě Alexandera Albona, který v osmém okruhu narazil do bariéry, druhé po havárii Kevina Magnussena, který si obrousil o bariéru jednu z pneumatik. Na dráze bylo pár kousků karbonu, guma, pár dalších trosek. Nic, kolem čeho by jezdci nemohli, stejně jako kdykoliv v minulosti, projet za zpomalovacím vozem. Ale vypadá to, že FIA se pokouší nastavit nový trend.

„Na trati bylo trochu štěrku, ale jízdní stopa byla čistá. Nebylo to na červenou vlajku. Trochu mi to připomíná minulý závod v Saúdské Arábii, kdy vyjel safety car, i když odstavené auto bylo úplně mimo trať,“ popisoval George Russel.

Opravdu se po tomhle musel zastavovat závod? Podívejte se na nehodu Albona:

Právě mladý Brit nejvíce doplatil na zbytečně přehnané opatření, které by mělo primárně sloužit k zajištění bezpečnosti jezdců a diváků. Před nehodou Thajce vedl, jenže kdy po nárazu Albona vyjel na jediné kolo safety car, využil toho k výměně pneumatik. Sice spadl na sedmé místo, ale měl mít proti svým soupeřům po restartu výhodu čerstvého obutí. Namísto toho byl závod zastaven, pneumatiky vyměnili všichni a strategie Mercedesu přišla vniveč.

„Opravdu nyní netuším, co za těmi rozhodnutími bylo. Všichni se snažíme spolupracovat s FIA na zlepšení takových věcí, ale evidentně to není snadné,“ pokračoval Russell, který momentálně zastává pozici šéfa Asociace jezdců Grand Prix.

Pětadvacetiletý rodák z Norfolku se už nedočkal dalších přerušení Velké ceny, s plameny šlehajícími z motoru zastavil o něco později na dráze a skončil. Ale první červené vlajky měly i další negativní efekt - udělali z prostřední části závodu nudnou podívanou.

Všichni jezdci šli na start s připravenou strategií, týmy horlivě propočítávaly kdy a jaké pneumatiky nazují na vozy, kolik času ztratí nebo neztratí při zastávce v boxech, chystaly se na přetahovanou až do cíle. To s přerušením závodu padlo - všichni poklidně přezuli v boxech na tvrdou směs a vyrazili v 9. kole zpátky na trať s tím, že tak dojedou až do cíle. A nebýt nehody Kevina Magnussena v 55. kole, také by se tak stalo.

Ačkoliv to tedy z reportážních fotografií nevypadá, kdo viděl celý závod, dobře ví, že si mezi 9. a 55. kolem mohl pospat, na dráze se toho dělo pramálo. Namísto toho, aby vedení závodu svými opatření zvýšilo dramatičnost, jen způsobilo chaos a snížilo napětí. Kvůli přerušení se tradiční zastávky v boxech nekonaly.

„Z celého závodu, z těch neustálých červených vlajek, mám pocit, že se snaží dělat nějakou show. Vůbec to není o závodění,“ myslí si Lando Norris z McLarenu, šestý jezdec v cíli.

Formule 1 často v posledních dvou sezonách předváděla zajímavé momenty bez umělých zásahů z venčí. Prostě jen proto, že jezdci spolu na dráze bojovali o umístění. Snad tomu tak bude i v budoucnu a Grand Prix neztratí svou DNA.

Havárie Magnussena byla efektní, ale měl se po ní zastavit závod? Posuďte sami: