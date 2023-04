Pořadatelé Velké ceny Austrálie F1 vyšetřují vniknutí fanoušků těsně k trati

Výkonný ředitel závodu Andrew Westacott uvedl, že výsledky vyšetřování Mezinárodní automobilová federace obdrží do 30. června. „Máme hromadu záběrů z bezpečnostních kamer, které musíme projít,“ prohlásil.

Pořadatelé závodu, který během tří dnů navštívilo rekordních 444.631 tisíc lidí, přiznali, že bezpečnostní přípravu podcenili. Za to jim hrozí trest od Světové rady motorsportu, která už se případem také začala zabývat.

Nedělní chaotickou Velkou cenu Austrálie vyhrál obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu před Lewisem Hamiltonem z Mercedesu a Fernandem Alonsem z Aston Martinu. Závod byl třikrát přerušen a nedokončilo ho o osm z 20 startujících vozů.

Při jedné z havárií byl také krvavě zraněn jeden z návštěvníků. Willa Sweeta úlomek z vozu Kevina Magnussena zasáhl do ruky. „Byl neuvěřitelně velký a ostrý. Kdyby to trefilo moji snoubenku, tak by ji to zasáhlo do hlavy,“ řekl muž médiím.

Westacott uvedl, že se tím pořadatelé budou zabývat, ale že šlo o nešťastnou náhodu. „“Ochranné ploty jsou stejné všude na světě a i ty naše splňují pravidla Mezinárodní automobilové federace,“ prohlásil.