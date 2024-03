Na prahu další dominance? Verstappena už berou za čtyřnásobného šampiona

Jeff Dodds, šéf formule E, totiž prohlásil, že pokud se 26letý Nizozemec letos nestane mistrem světa, dá čtvrt milionu dolarů z vlastní kapsy charitě, se kterou je muž, který Verstappena porazí, spjatý. „Ale všichni víme, že pokud se na delší dobu nezraní nebo se nestane něco šíleného, s největší pravděpodobností titul získá,“ směje se Dodds.

Jeho slova potvrzuje i 27 největších sázkových společností. Podle nich je šance na další Verstappenův titul 87procentní! O 10 procent vyšší než loni, kdy nizozemský pilot prožil nejdominantnější sezonu, jakou kdy formule 1 zažila.

Přitom to není tak dávno, co spolu s Lewisem Hamiltonem bojoval o korunu do posledního kola posledního závodu, psal se rok 2021. Jenže to byl svým způsobem zázrak, jak bohatá historie F1 ukazuje.

Michael Schumacher se chvíli o tituly přetahoval s Mikou Häkkinenem. Když ale Fin skončil, nastala nelítostná nadvláda německého pilota. Hamiltonova éra je u mnoha fanoušků nejméně oblíbená vzhledem k nudě, kterou v boji o první místo často přinášela.

A podobné je to i nyní v případě Red Bullu a Maxe Verstappena.

Formule 1 tuze často koreluje s hegemonií jednoho týmu, ke kterému se marně snaží zbytek pelotonu přiblížit. Už v roce 2022 bylo zmiňované duo těžko k přemožení, tehdy ho ale přece jen občas přibrzdila nespolehlivost vozu. Zato loni? Těžko uvěřitelných 19 triumfů z 23 závodů (a další dvě výhry přidal Verstappenův kolega Sergio Pérez).

Bilance, kterou jen těžko někdo brzy ohrozí.

A už vůbec ne letos. Podle předsezonních testů, které proběhly před týdnem v Bahrajnu, se zdá, že je Verstappen už teď mnohými brán za čtyřnásobného šampiona.

Aspoň tak to dle výsledků čte dvojnásobný mistr světa a nejzkušenější pilot na roštu Fernando Alonso.

„Nemám sice křišťálovou kouli, ale podle mě už teď 19 pilotů v padoku ví, že o titul ani v roce 2024 bojovat nebudou. Taková je prostě krutá realita,“ krčil Španěl rameny. „Pro spoustu kluků je to tvrdé zjištění, taky chtějí být mistry světa, ale když jsem viděl letošní redbull... Podle mě máme všichni ještě menší šanci na vítězství než loni.“

Rakouské stáji pochopitelně pomohlo, že loni naprosto trefila koncepci svého vozu.

Když po ani ne třetině sezony bylo jasné, že na něj nikdo další nemá, začal tým vyvíjet monopost pro tuto sezonu. S předstihem, s náskokem oproti ostatním.

Max Verstappen z Red Bullu na předsezonních testech v Bahrajnu.

A ne, nedržel se zkrátka. Mág mezi konstruktéry Adrian Newey je znám tím, že nerad jen zdokonaluje už tak skoro dokonalé auto. A tak loňský suverénní model dost překopal. Jiné jsou bočnice nebo chladicí systém, který působí monstrózně a těžce, což ve chvíli, kdy hraje roli každý kilogram, působí zvláštně.

Ale na trati to funguje. „My jsme totiž věděli, že všichni budou kopírovat naše loňské auto. Už bychom neměli takovou výhodu, kdybychom jen vylepšovali tehdejší koncept. Byli bychom zranitelní. A tak jsme vykročili jinam,“ pousmál se Brit.

Red Bull zároveň vyřešil i „skandál“, který se nesl celým předsezonním obdobím.

Šéf týmu Christian Horner byl vyšetřován kvůli nevhodným zprávám, které měl posílat své zaměstnankyni. Podstoupil i devítihodinové grilování externím právníkem. Interní vyšetřování ale ve středu odhalilo, že k ničemu nevhodnému nedošlo.

O to klidněji do nové sezony celá stáj může vstoupit. Jak moc dominantní letos vůz s označením RB20 bude, je ale pouze jednou z otázek, které natěšené fanoušky tolik zajímají.

Kdo bude nejlepším ze zbytku startovního pole? Půjde Ferrari zase nahoru? Co ukáže Lewis Hamilton v poslední sezoně v Mercedesu? A dočká se Lando Norris prvního triumfu ve formuli 1?

Je na co se těšit.