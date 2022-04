Když si za peníze všechno nekoupíš. Tak nějak by se mohl jmenovat příběh o Nikitovi Mazepinovi. Aby se dostal do F1, musel tatínek Dmitrij – ruský oligarcha – koupit nějakou stáj. Povedlo se to v Haasu. Jenže po ruské agresi na Ukrajině ho následně ani ruské peníze neochránily. Mazepin se musel pakovat, je na sankčním seznamu EU. A nikomu nechybí.