Odchod Mazepina? Jen otázka času, říká expert. A v F1 teď bují spekulace

Haas před několika dny oznámil, že pokud by z jakéhokoliv důvodu některý z jezdců nemohl závodit, zaskočí za něj Pietro Fittipaldi. Taková je ale práce každého rezervního jezdce, těžko z toho vyvozovat závěry.

V době oznámení nebyla situace natolik vyhrocená jako nyní. Už nejde o záskok, který by musel Haas řešit například ve Velké Británii, která by Mazepina do země nepustila. Tým nevyhlíží dočasné řešení, hledá pilota pro sezonu 2022.

Kdo to bude? Redakce iDNES.cz se zeptala experta a komentátora Formule 1, 2 i 3 na televizní stanici Sport 1 Pavla Fabryho.

„Jsme v polovině předsezonních testů, máme tři testovací dny před sezonou a Fittipaldi dává smysl z toho pohledu, že zná tým i auto. Dotáhl by s Mickem Schumacherem vývoj auta a osobně si myslím, že se na začátku příštího týdne dozvíme, že Fittipaldi pojede druhou polovinu testů,“ říká Fabry.

Tři dny se konaly první testy v Barceloně. Haasu se nedařilo, Mazepin se Schumacherem odjezdili pouze 160 kol. Nejméně ze všech týmů. Například Ferrari se podařilo zajet hned 439 kol.

Mazepin už další kola v týmu Haas neodjede. Od 10. do 12. března se konají předsezonní testy v Bahrajnu a do nich plánuje Haas nasadit Schumachera s Fittipaldim. O šest dní později se v asijském státu koná první Velká cena.

„Dle mého se po testech budeme možná trochu salámovou metodou dozvídat závod po závodě, že Fittipaldi pojede Velkou cenu Bahrajnu, pak v Saúdské Arábii a Haas tím bude získávat čas pro nalezení dlouhodobého řešení, které u Fittipaldiho vysloveně nevidím,“ myslí si Fabry.

„Nutno říct, že s Mazepinem odešel také titulární sponzor. A takhle před startem sezony sehnat nového sponzora je velmi těžký úkol. Haas získá čas, aby udělal správné rozhodnutí a může přijít jezdec, který bude mít spojitost s novým sponzorem,“ dodává.

Spekuluje se o několika jezdcích. Návrat do formule 1 by mohl prožít Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Romain Grosjean nebo Nico Hülkenberg. Svého prvního plnohodnotného křesla ve formuli 1 by se mohl dočkat Nyck De Vries. Šampion formule 2 z roku 2019 je bývalým rezervním jezdcem Mercedesu a v současnosti jezdí ve formuli E.

„Zajímavý by byl poslední šampion formule 2 Oscar Piastri, který pro letošek nedostal sedačku. Je ale spjatý vývojovým programem Alpine, který si ho možná šetří na budoucí roky. Navíc nemá velké sponzorské zázemí,“ ví Fabry.

Podle australského novináře Mata Cocha Piastri za Haas jezdit nebude.

Mat Coch @matcoch Chatting with Oscar Piastris management, they're emphatic, Oscar will not drive for Haas. Not that he was/is a realistic consideration, but worth getting word from the horse's mouth. #F1 oblíbit odpovědět

BBC Sport ale tuto informaci vyvrací a tvrdí, že Piastri je spolu s Johanem Daruvalou z formule 2 hlavní kandidát na zisk závodního křesla v Haasu.

„Projížděl jsem i loňskou soupisku formule 2 a nenapadá mě jediné jméno, které by nyní dávalo smysl. Jsou tam nadějní talenti z Red Bullu, ale nevidím důvod, proč by je měl Red Bull teď honem tlačit do formule 1,“ míní Fabry.

„V Haasu vidím Giovinazziho jako osvědčené a stabilní řešení. Ale skutečně záleží, jak se vyvine situace s titulárním sponzorem. A nezapomínejme ještě na jednu věc. Do obrovských dodavatelských problémů se dostává spoustu firem, které mají byznys založený na Ukrajině a Rusku a to, co je dneska silná firma, může být za několik měsíců úplně jinak,“ nastiňuje druhou stránku.

Antonio Giovinazzi z Alfa Romeo a vítěz kvalifikace, Charles Leclerc z Ferrari (vlevo), před startem Velké ceny Monaka formule 1.

Haas využívá technické podpory Ferrari, odkud také bere motory do svých vozů. I proto se nabízí možnost využít některého z jezdců z Akademie Ferrari.

Schumacher už za Haas jezdí, zbývají tak tři jména. Callum Ilott (IndyCar), Artur Leclerc (Formule 3) a Robert Schwartzman.

„Jedině asi Ilott. Na Leclerca je hrozně brzo. Loni se mu sezona nepovedla, teď se zdokonaloval přes zimu v asijském šampionátu. Vrací se do formule 3, potřebuje se ukázat v lepším světle. Loni dvakrát vyhrál, ale mnohokrát ani nebodoval. Pro Haas by to nebyl dobrý krok, to už dává větší smysl angažování Fittipaldiho na celou sezonu,“ domnívá se Fabry.

Robert Schwartzman plní roli rezervního jezdce u Ferrari. „Ale je Rus a přestože omezení proti sportovcům nejsou nic osobního a jde jen o gesto proti zemi, závodit nebude,“ dodává.

Právě ruská agrese na Ukrajině připravila o místo Mazepina.

„Jsem velmi zklamaný, že mi zrušili smlouvu,“ napsal Mazepin na instagramu. „Chápu všechny komplikace i rozhodnutí FIA. Ale přistoupil jsem na všechny podmínky, abych mohl v týmu pokračovat, ale nikdo na to nebral ohled.“

Haas se rozhodl rozvázat kontrakt s Mazepinem v sobotu ráno.

„Nepřekvapilo mě to, navíc když to přichází zhruba po týdnu vypuknutí války. Byla otázka času, kdy Mazepin skončí,“ tvrdí Fabry.

FIA ale Mazepinovi závodit dovolila, jen pod neutrální vlajkou. Finální rozhodnutí nechala na týmu.

„Haas zvažoval situaci na základě postavení FIA, ta původně neomezovala ruské sportovce. Ale do toho se začala projevovat opatření lokálních federací a i s ohledem na ekonomické sankce a na sílící reakci světa si Haas musel srovnat sám pro sebe, jaké to pro něj bude mít dopady a právní následky, takže si vzal trochu času, aby to promyslel,“ míní Fabry.

Nyní je Mazepin bez práce. Zatím se neví, kam jeho další kroky povedou, za pár dní by opět měl promluvit prostřednictvím sociálních sítí a je dost možné, že právě na nich zveřejní své další působiště.

„Moc možností nemá. Postupně se uzavírají a skoro to vypadá, že bude mít problém dostat se domů, když se podíváme, kolik zemí a aerolinek oznámilo omezení provozu,“ popisuje Fabry.

„A co se angažmá týče, světové podniky jsou teď dost zapovězené, takže bych řekl, že ho čeká něco v Rusku. Ale těžko říct, uvidíme, jak se situace vyvine,“ pokračuje.

Nové lakování Haas musí řešit i vizuální podobu formule. Na ní nemohou být ruské barvy, odstraňovat bude také logo Uralkali. „Spekuluje se o přechozích zbarveních, ale například v roce 2019 auto bylo vymalováno v barvách titulárního sponzora. Záleží na partnerovi, který bude klíčový pro finální podobu auta. Je možné, že v prvních závodech nechají formuli čistě bílou,“ domnívá se Fabry.

„Jinou pozici v Haasu ale nedostane. Není to nic proti Mazepinovi a jeho rodině, sami o sobě nic neudělali. Jde jen o gesto odporu vůči Rusku a podpory Ukrajině. Vůbec by nedávalo smysl, kdyby Haas sebral Mazepinovi závodní sedačku a dal mu místo někde jinde. Pořád by mu tak vyjadřoval podporu. Gesto musí platit se stoprocentním koncem,“ myslí si.

Haas okamžité kroky udělal už v testech, hned den po vypuknutí války ze svého vozu odebral ruské barvy i sponzora Uralkali. S Mazepinem odchází také značná část financování stáje. Kromě otce Dmitrije Mazepina končí v týmu také firma Uralkali.

„Ztráty sponzorů budou mít své dopady a záleží, jak jsou mezi nimi a týmem postavené smlouvy a jak to vyřeší právníci. Haas ještě může vracet peníze, platit pokuty. V každém případě sám Gene Haas (majitel týmu) je velmi schopný byznysmen a tým je schopný krátkodobě dotovat, aby ho udržel ve formuli 1. Haas zmiňuje, že má několik variant a jedná. Tým to podle mě zvládne i díky funkci rozpočtových stropů. Není to vyloženě pomoc Haasu, ale spíš sráží některé konkurenty na podobnou úroveň,“ přibližuje Fabry.

Haas si prošel těžkými chvílemi. Dva roky prakticky nevyvíjel auto, naposledy v něm bodoval Romain Grosjean ve Velké ceně Eifelu v roce 2020. „Navíc auto bylo šílené nepředvídatelné, vůbec jste nevěděli, kdy se utrhne, aerodynamika přestávala fungovat v nepředvídatelných momentech,“ upřesňuje (ne)kvalitu vozu Fabry.

Nyní týmu brzdí vývoj vozů válka a musí řešit velké finanční ztráty. Už mnohokrát se o odkup stáje snažil bývalý automobilový závodník Michael Andretti. Neúspěšně. Má nyní větší šanci?

„Nechme se překvapit. Andretti to zkoušel vlastní cestou, ale formule 1 nemá zájem o další tým, takže tato možnost zůstává prozatím zavřená. Gene Haas sám tvrdí, že nemá zájem stáj prodávat, ale svět nyní stojí na pokraji veliké ekonomické krize. Obrázek se v řádů měsíců může změnit a věci, které jsou nyní nemyslitelné, mohu být přehodnoceny. Letošní sezona bude pro automobilový průmysl velmi turbulentní,“ predikuje Fabry.