Pos*ali jste mi to, běsnil Hamilton. V cíli se pak týmu omlouval

„Nemůžu uvěřit tomu, že jste mi to takhle pos*ali,“ křičel Hamilton do vysílačky v posledních kolech závodu. „Teď jsem fakt naštvaný,“ odvětil.

Hamilton měl závod skvěle rozjetý. Vedoucího Maxe Verstappena na tvrdých pneumatikám postupně dojížděl a rozhodně by se ho v závěrečných kolech pokusil atakovat.

Jenže šestnáct kol před koncem vyjel na trať kvůli odstavenému vozidlu Valtteriho Bottase safety car a Verstappen přezul na měkké gumy.

Rázem spadl za dvojici Mercedesů, ovšem toto rozestavení na prvních třech místech trvalo jen jedno kolo. Také George Russell zajel do boxů a přezul rovněž na červenou sadu. Hamilton sice zůstal první, avšak na středně tvrdé směsi s dotírajícím Verstappenem z druhého místa.

Mercedes si proti Nizozemci na stejně tvrdých pneumatikách nevěřil, proto se rozhodl Hamiltona nechat na trati před ním. Věřil jeho schopnostem, že lídra šampionátu ubrání.

„Měl pneumatiky staré pět kol, nechat ho na trati bylo správné rozhodnutí,“ myslí si šéf stáje Toto Wolff.

„Kdybychom na trati nechali oba jezdce, Verstappen by je předjel oba a my bychom byli druzí a třetí. Lewis by nezávodil o vítězství. Nakonec mu to sice nevyšlo, ale raději jsem riskoval, že s Lewisem vyhrajeme závod, než abychom skončili druzí a třetí,“ vysvětlil.

Nutno podotknout, že pit stop pro Russella se ale nezrodil z hlav stratégů. Sám Russell si ho vyžádal.

Verstappen předjel Hamiltona hned v první zatáčce po zajetí zpomalovacího vozu do boxů. Přes Brita se dostal ještě týmový kolega Russell a Charles Leclerc, Hamilton se tak musel spokojit se čtvrtým místem.

Po protnutí cílové čáry Hamilton poděkoval svým mechanikům, pochválil je za zastávky v boxech a také pravil, že jako tým získali slušný počet bodů.

V cíli se pak před novináři rozpovídal o tvrdých slovech, které směřoval k týmu v závěru závodu.

„Ani si nepamatuji, co jsem řekl, na chvíli jsem ztratil nervy. Byl jsem na pokraji emocí, týmu se omlouvám,“ bral slova zpátky.

„Opravdu jsem doufal, že se nám jako týmu podaří dojet první a druhý. Měli jsme to na dosah, ale safety car nám zmařil plány. Nebýt něj, Verstappena bychom atakovali o vítězství, to nikdo jiný nemohl,“ chválil rychlost vozu.

Hamilton tak 104. vítězství ve formuli 1 nepřidal. Další šanci bude mít už v neděli v Monze při Velké ceně Itálie.