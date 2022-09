Formulová středa s EisKing: o safety carech a rozhodnutém titulu

Oranžová kam se podíváš.

Taková byla nedělní Velká cena Nizozemska. Provázely ji další lehce kontroverzní safety cary, dominantní výkon domácího miláčka Maxe Verstappena a další trable Ferrari.

O tom všem se duo EisKing – tedy komentátor Števo Eisele s automobilovým závodníkem Josefem Králem v další Formulové středě baví.

I nedělní závod do značné míry ovlivnil virtuální a pak i klasický safety car. I proto jedna z otázek na populární duo byla, jestli safety cary až příliš nezasahují do průběhu závodu.

Nizozemský jezdec Max Verstappen zvítězil na domácí Velké ceně na Zandvoortu.

„Je tady jeden zásadní problém – jak zpomalit celé závodní pole, když je na trati překážka, nebezpečí. Proto se využívají virtuální safety cary, které vznikly právě z důvodu, aby někdo nezískal velkou výhodu nebo nevýhodu,“ říká Král. „Špatné je, že občas nastane větší problém na trati, který se musí řešit – třeba auto na nebezpečném místě. Myslím, že se všichni už tak nějak smířili s tím, že vždycky na tom někdo vydělá a někdo prodělá. Ale je to asi jediné řešení.“

Tentokrát na tom asi nejvíc prodělal Lewis Hamilton, který měl našlápnuto klidně k vítězství.

Místo toho si pro už desátý triumf v sezoně dojel Max Verstappen, který už má v čele šampionátu 109bodový náskok.

Jestli je hotovo?

„Chtěli bychom, aby se o titul bojovalo do posledního závodu, ale vypadá to, že Max je velmi dominantní. Musel by nastat fakt velký průšvih u Red Bullu z pohledu technických problémů, aby se ještě něco změnilo,“ má jasno Král.

Další z velkých témat bylo tradičně neschopné Ferrari.

To třeba při zastávce Carlose Sainze v boxech jaksi zapomnělo na jednu pneumatiku a Španěl tak deset vteřin jen nechápavě seděl ve formuli a čekal, až se mechanici vzpamatují.

„Je to velký průšvih. Jsem rád, že nejsem jediný, kdo na to nadával. V EisKingu jsem řekl, že tohle se nestává ani ve formuli 3, ani ve formuli 2 a pár hodin na to to samé řekl Nico Rosberg,“ usmál se Král.

Mechanici Ferrari vyměňují pneumatiku u vozu Carlose Sainze při Velké ceně Nizozemska.

Reakce Ferrari?

Podle šéfa Mattii Binotta pracují ve Ferrari jen skvělí lidé, které v žádném případě nechce vyměnit. A tak se jede dál.

Další Formulová středa je na programu už za týden po Velké ceně Itálie v Monze.

Předplatitelé iDNES Premium tak znovu mohou posílat své dotazy, na které duo EisKing během středečního videa odpoví.