Formulová středa s EisKing: o demotivovaném Leclercovi a dominanci Red Bullu

Spousta fanoušků už před závodem tipovala, že Max Verstappen i z patnáctého místa na startu Grand Prix ve Spa vyhraje.

Prostě proto, že v kvalifikaci byl o tolik rychlejší než všichni ostatní. A nizozemský pilot to v neděli potvrdil po další úchvatné jízdě, kdy i svému týmovému kolegovi Sergiu Pérezovi dával třeba sekundu na kolo.

Red Bull vypadal ve Spa bezkonkurenčně. Že by se blížila další éra, kdy bude kralovat jeden tým?

Max Verstappen z Nizozemska slaví vítězství ve Velké ceně Belgie.

„Ještě bych nepředbíhal. Minimálně tahle sezona tak vypadá, Red Bull a Max mají ten titul víceméně jistý. Je malá pravděpodobnost, že by se to mělo pokazit. I kdyby kroužil a netlačil na pilu, nemusí vyhrávat závody, stačí mu dojíždět. Ale příští rok může být všechno jinak,“ říká Josef Král.

V zákulisí je totiž politicky velmi silný Mercedes. Příští rok se zase budou trochu měnit pravidla, bude se upravovat podlaha, snižovat její efekt, což nahrává právě týmu Lewise Hamiltona a George Russella.

Kdo naopak letos vypadá nejvíc demotivovaně, to je Ferrari.

Ve Spa neměli ani Carlos Sainz, ani Charles Leclerc potřebnou rychlost, vše pak korunoval pozávodní trest pro Leclerca za překročení rychlosti v boxech o jeden kilometr za hodinu. Leclercovi totiž nefungoval rychlostní senzor.

„Je to pech, ale ve formuli 1 se řeší každý droboulinký detail. I ten jeden kilometr musí být potrestaný. Kdybych to bagatelizoval, tak je jedno, jestli jedete o jeden kilometr víc, nebo o dvacet kilometrů víc. Je to o tom být perfektní,“ má jasno Král.

To je ale spíše drobnost ve srovnání s tím, jak Ferrari během celého víkendu působilo: tradičně komicky.

Leclerc působil v rádiu demotivovaně, až odevzdaně, když se ho inženýři ptali, jaké pneumatiky by si chtěl vzít na druhou půlku závodu.

„Vůbec to nevypadá dobře. Už se to opakuje, viděli jsme to u Kimiho Räikkönena, Fernanda Alonsa, Sebastiana Vettela. Po nějaké době, když se přestane dařit, člověk ztratí motivaci. Horší je, že většinou týmy, které jsou rychlé na začátku sezony, to tempo udrží. Ferrari to tempo ztrácí a je to vidět na jejich pilotech,“ myslí si Král.

Charles Leclerc z Ferrari při prvním tréninku na Velkou cenu Belgie.

Je to vidět o to víc, když Ferrari není schopno cokoliv změnit a stojí si za tím, že jde po správné cestě.

„To je to nejvíc demotivující, když vidíte, že tým nedělá nic pro tu změnu. Lidi, kteří jsou nejvíc důležití, tam jsou už několik let,“ připomíná Král.

Na žádnou velkou změnu u rudých vozů to tak nevypadá, byť sezona rychle pokračuje.

Další Formulová středa je na programu už za týden po Velké ceně Nizozemska.

Předplatitelé iDNES Premium tak znovu mohou posílat své dotazy, na které duo EisKing během středečního videa odpoví.