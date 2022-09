Kontroverzní dojezd v Monze rozdělil padok. Pusťe to! křičel Leclerc

Nelze se mu divit, i jeho tým byl připraven znovu závodit. Chvíli po odstavení vozu australského pilota, když vyrazil na trať zpomalovací vůz Aston Martin, začaly hektické zastávky v boxech. Všichni měnili pneumatiky na červeně značené, tedy ty nejrychlejší, aby si v závěrečném sprintu vybojovali pár míst a možná i bodů navíc.

Všichni, až na jednoho. Ve chvíli, kdy měl do pit lane zajet i Lewis Hamilton, přišel nečekaný pokyn: „Zůstaň na dráze, je možné, že se už závodit nebude.“ Stratégové Mercedesu byli o krok dál než jejich soupeři. Při pohledu na Ricciardovo auto jim bylo jasné, že jeho odklízení bude chvíli trvat. A potom se ještě musela stihnout předepsaná procedura - jezdci o kolo zpět se posunou balíkem vpřed, předjedou safety car a teprve potom se znovu startuje.

Pokud by Hamilton zajel do boxů, přišel by o jednu pozici, poskočil by před něj Sergio Pérez. Takže Mercedes zvolil možná méně pravděpodobnou, ale nakonec správnou variantu. Na rozdíl od svých soupeřů.

„Tak co je? Pojďme! Trať je čistá,“ křičel do vysílačky Charles Leclerc, který dostal před chvíli už nečekanou šanci bojovat o vítězství. Vždyť na Verstappena ztrácel před zastavením závodu osmnáct sekund, najednou sledoval zadní křídlo jeho red bullu z těsné blízkosti.

A nezvykle se s názorem stáje Ferrari ztotožnili i jeho hlavní sokové z Red Bullu. Ačkoliv by je restart mohl připravit o triumf, husí pochod kolem šachovnicové vlajky je nelákal.

„Nechtěli jsem vyhrát za safety car,“ popisoval pro televizi Sky Christian Horner. „Spoustu let se mluví o tom, že závody by se neměly dojíždět za safety car a teď tohle. Bylo dost času, aby se ještě závodilo. Měli jsme rychlejší auto a věřím, že bychom stejně vyhráli. Teď mi je líto, všech fanoušků na tribunách, že se nedočkali zajímavého závěru.“

Rozhodnutí sportovních komisařů mohl ovlivnit diskutovaný závěr posledního závodu loňské sezony v Abú Zabí. V podobné situaci již bývalý sportovní ředitel FIA Michael Masi nechal jezdce alespoň jedno kolo závodit a Hamilton v něm přišel o titul mistra světa. Že by se jeho nástupci báli o místo, a proto raději zvolili konzervativnější přístup?

Není asi překvapením, že se za ně postavil šéf Mercedesu, který se nikdy nesmířil s tím, jak minulý rok přišla jeho stáj o triumf. „Možná mohli být rychlejší a nechat nás ještě jedno kolo závodit. Ale alespoň se drželi pravidel. Akceptovali, že se závod dojede za safety car. Tak by to mělo být,“ myslí si Toto Wolff.