Šéf stáje F1 Ferrari se omluvil za to, že Cunodu označil za cunami

Cunoda nejprve v průběhu závodu v Zandvoortu zastavil v domnění, že nemá připevněný volant. Po chvíli se však znovu rozjel, zamířil do boxů a posléze opět kvůli technickým problémům vůz odstavil.

Dvaadvacetiletý Cunoda navíc v dosavadních 15 závodech sezony nasbíral pět napomenutí a má také osm trestných bodů za posledních 12 měsíců. Při dvanácti automaticky přijde o jeden závod.

Binotto proto po závodě v Nizozemsku označil Cunodu za cunami, což se však v Japonsku setkalo s velkou nelibostí. V roce 2011 tam totiž po zemětřesení a následné vlně cunami zemřelo dvacet tisíc lidí.

Juki Cunoda

„Musím se omluvit, to je jasné,“ řekl před dnešní kvalifikací v Monze Binotto. „Byla chyba to slovo použít. Nemyslel jsem to špatně. Jen jsem si z něj udělali legraci, ale byl to špatný vtip,“ přidal.

Cunodovy incidenty navíc přispěly k výhře Maxe Verstappena z Red Bullu, který je současně majitelem Alpha Tauri. Okamžitě se tak objevily konspirační teorie, že vše bylo domluvené.

„Max a Red Bull nepotřebují naši pomoc. Vyhrávají sami, my navíc potřebujeme každý bod. Rozhodně jsme neměli v plánu zastavit, protože Júki měl na dosah body,“ odmítl spekulace šéf Alpha Tauri Franz Tost.