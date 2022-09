Verstappen může skončit dřív, než si myslíme, tvrdí šedá eminence Red Bullu

Max Verstappen by nebyl prvním jezdcem, který odešel z formule 1 na vrcholu. V době, kdy mohl ještě vyhrávat. Jen z důvodů psychického vyčerpání a touhy po jiném životě. Každý si asi pamatuje rok 2016, kdy čerstvě jedenatřicetiletý Nico Rosberg ohlásil konec kariéry. Chvíli po zisku titulu mistra světa, v době, kdy se každý těšil na jeho další souboje s Hamiltonem.

Také Rosberg, stejně jako Verstappen, měl otce bývalého závodníka. Také on s motorsportem vyrůstal, také on seděl od prvních krůčků v motokárách. A začal toužit po něčem jiném.

Potká něco podobného Verstappena? Nizozemci je teprve 24 let, nicméně Helmut Marko poprvé promluvil o možném konci jeho kariéry. Který může přijít nečekaně, i kvůli komplikované povaze aktuálně nejlepšího okruhového závodníka světa.

Verstappen jako úřadující šampion vyhrál deset z letošních patnácti závodů a další titul může získat už v příští Grand Prix v Singapuru. Nebude mu poté chybět motivace?

„Chceme společně získat víc titulů,“ řekl v rozhovoru pro Sport1 Helmut Marko. „Ale mám pochybnosti, zdali Max touží překonat všechny rekordy. Je typem člověka, který se může den ze dne sbalit a odejít. Jakmile se nebude cítit komfortně, půjde někam jinam. Potom bude úplně jedno, kolik mu nabídnete.“

Letos Verstappen podepsal novou smlouvu, údajně si vydělá 55 milionů dolarů ročně. Kontrakt končí v roce 2028, to mu bude 31 let. Stejně jako Rosbergovi, když se rozloučil. Podle Marka chce s koncem smlouvy balit Verstappen kufry. A pokud nebude spokojený, může to být i dřív.

Helmut Marko (druhý zprava) a Nico Rosberg (vpravo) na pohřbu Nikiho Laudy.

„Plán je zůstat do sezony 2028,“ řekl k tomu Verstappen. „Netoužím měnit tým, jsem spokojený tam, kde jsem. Ale nejsem si jistý, co se do té doby změní, stát se může cokoliv. Jsem v F1 od sedmnácti, je to dlouhá doba. A možná už budu mít dost všeho toho cestování, možná zatoužím mít jednodušší život a třeba zkusím jiné typy závodění, jako jsou třeba vytrvalostní závody,“ popisoval úřadující šampion.

Zatím však Verstappen nekončí a bude dál ničit své soupeře jako v neděli v italské Monze. Se ztrátou formy Mercedesu přišel o vyrovnaného soupeře, Ferrari s Leclercem mu nestačí, a možná opravdu bude toužit po nových výzvách. Možná ví devětasedmdesátiletý matador Helmut Marko víc, než říká.