Vítkovičtí florbalisté a florbalistky hrají Poháry mistrů doma

Příležitost stát se doma před vlastními fanoušky nejlepším klubem světa má 1. SC Tempish Vítkovice. V RT Torax Aréně v Ostravě-Porubě se o víkendu uskuteční finálový turnaj florbalového Champions Cupu a jak ženské družstvo, tak tým mužů vítkovického klubu se utkají s úřadujícími mistry Švédska, Finska a Švýcarska o pohár pro vítěze prestižního evropského klání.

„Když se Pohár mistrů hrál v Ostravě minule v roce 2006, sledoval jsem to jako fanoušek. Nenapadlo mě, že v roce 2020 to znovu zažiju jako prezident nejúspěšnějšího českého klubu na mezinárodním poli,“ konstatoval šéf vítkovického klubu Tomáš Krásný.

„Účasti v turnaji jsme podřídili spoustu věcí, snažili jsme se vytvořit komfort pro oddíly mužů i žen. A věřím, že jsme výborně připraveni. Teď už nám nezbývá nic jiného než si přát úspěch na hlavním turnaji. A když to nevyjde na vítězství, tak abychom si mohli říct, že jsme udělali maximum a že to byl skvělý zážitek.“

Organizátoři očekávají, že světový florbal přitáhne do porubské haly tisíce diváků.

„Už teď můžeme ohlásit, že máme vyprodáno na oba dny kapacitu na sezení, tedy asi dva tisíce míst. Lístky na stání se prodávají a budou v prodeji i o víkendu. Domácí týmy tak budou mít podporu, zájem lokálních fanoušků je snad posune k úspěchu,“ zmínil Roman Urbář z České florbalové unie.

„Událost je unikátní tím, že dva týmy mohou doma hostit elitní florbal ve svém městě. A my díky tomu očekáváme rekordní návštěvy,“ podotkl ředitel organizačního výboru turnaje Jan Maceček.

Champions Cup v Ostravě účastníci * Turnaj žen

Vítkovice, Täby FC (Švédsko), SB-PRO Nurmijärvi (Finsko), Kloten-Dietlikon Jets (Švýcarsko)

* Turnaj mužů

Vítkovice, Storvreta IBK (Švédsko), SC Classic (Finsko), SV Wiler-Ersigen (Švýcarsko)

„Kde jinde než v Ostravě by se měl takový turnaj v Česku konat, když se v něm představí dva ostravské týmy,“ dodala náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. „Snad fanoušci nezklamou a snad zlomíme po mistrovství světa v para hokeji a světovém šampionátu hokejistů do 20 let další rekord v návštěvnosti.“ Oba vítkovické celky se na úvod turnaje utkají se soupeři ze Švédska. Ženy narazí na Täby FC, muže čeká IBK Storvreta.

„Ženy měly před měsícem mistrovství světa. Většina našich hráček jej absolvovala, pak přišla psychická i fyzická únava. Kolem Vánoc jsme se dali dohromady, přidali jsme konkrétní přípravu a věřím, že se budeme prezentovat podle našich cílů i ambicí,“ uvedl kouč vítkovického družstva žen Tomáš Martiník.

„Chceme předvést pěkný florbal a navázat na úspěch z loňska ve Švédsku,“ připomněl Martiník, že loni jeho svěřenkyně skončily v Poháru mistryň druhé.

„Já bych to chtěla zkusit zase na vyšší stupínek. A tím, že máme silné Švédky už v semifinále, mohlo by být případné finále jednodušší. Všichni soupeři na Final Four jsou kvalitní, budeme chtít ze sebe vymáčknout maximum a jít si za úspěchem,“ zdůraznila vítkovická florbalistka Ivana Šupáková.

„I my jsme udělali, co bylo v našich silách. Přidali jsme si tréninky o vánočních prázdninách, trénovali jsme dvacátého šestého prosince i na Silvestra,“ líčil kouč mužů Pavel Brus. „Plán je daný, teď ho jen naplnit. Snad se kluci zblázní a fanoušci z nich dostanou maximum.“ Na fanoušky spoléhají i vítkovičtí florbalisté.

„Snad nás vybičují do transu, protože trans a lauf na hřišti i na lavičce budou v sobotu rozhodovat,“ prohlásil vítkovický kapitán Tomáš Sladký.