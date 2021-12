Florbalisté Mladé Boleslavi předstihli v čele superligy Střešovice

Po dvou gólech Mladé Boleslavi vstřelili Jan Zoufalý, Filip Zakonov a Jiří Curney, gól a dvě asistence si připsal Patrik Suchánek a tři přihrávky nasbíral Milan Tomašík.

„Byl to takový velmi ospalý zápas, nemělo to moc tempo a nasazení. Měli jsme od začátku šance, začali jsme je proměňovat až v průběhu utkání, dostali jsme góly akorát z jejich přesilovek. Můžeme být spokojení, i když to byl i z naší strany docela vlažný výkon,“ řekl trenér Mladé Boleslavi Petr Novotný.

Tatran si v duelu plném obratů připsal teprve třetí porážku. Domácí dostal v 16. minutě do vedení Petr Majer, ale za 144 sekund vyrovnal Jakub Kolísko a ve 33. minutě zajistil Tatranu náskok Jonáš Kreysa. Chodov za 42 vteřin odpověděl brankou Adama Balatky a za dalších 75 sekund otočil stav v přesilové hře Marek Vávra. V 37. minutě sice smazal ztrátu Matěj Havlas, ale v čase 55:13 rozhodl Daniel Eremiáš.

Vítkovicím pomohl k vítězství nad Otrokovicemi čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci Rostislav Gattnar. Pod výhru devátého Liberce nad osmým FBC Ostrava 7:5 se podepsal třemi góly Filip Smutný.

Poslední místo opustily Pardubice, které doma zdolaly šestou Spartu 6:2 a poskočily na 12. pozici. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu přispěl Lukáš Kučera. Úspěšnou premiéru si odbyl nový kouč Sokolů Milan Koubek, který nahradil na lavičce generálního manažera klubu Martina Zozuláka.

Na dno tabulky klesl Sokol Královské Vinohrady, který prohrál v pražském derby na hřišti Black Angels 6:13. Nepomohlo mu ani pět bodů Viktora Kopeckého za tři trefy a dvě asistence. Za vítěze měl dva góly a tři přihrávky Tomáš Hanák. Tři branky vstřelili Jan Kopecký a Jakub Renčín, který přidal i asistenci.

Před Vinohrady se posunula i Česká Lípa, která zdolala doma Hattrick Brno 7:6 v prodloužení. Za poražené třikrát skóroval Šimon Hronek.

Livesport superliga florbalistů 18. kolo 1. SC Vítkovice – Panthers Otrokovice 9:2 (3:1, 2:0, 4:1)

Branky: 25., 42. a 58. R. Gattnar, 51. a 59. Delong, 3. Bräuer, 10. Šindler, 13. Matejčík, 28. Hubálek – 3. Hrabal, 59. Medek. Sokoli Pardubice – Sparta Praha 6:2 (0:0, 3:1, 3:1)

Branky: 21. a 23. L. Kučera, 57. a 60. Šmíd, 24. Rusin, 58. Teichman – 38. M. Krbec, 45. Matěj Čermák. Česká Lípa – FBŠ Hattrick Brno 7:6 v prodl. (4:1, 2:3, 0:2 - 1:0)

Branky: 14. a 39. Krajcigr, 19. z tr. střílení a 64. Tichý, 13. Ekl, 15. Kopič, 31. Štěrba – 19., 24. a 44. Š. Hronek, 29. Gryc, 30. Vlach, 44. Juhaňák. FbŠ Bohemians – Mladá Boleslav 3:10 (2:2, 1:5, 0:3)

Branky: 15. F. Forman, 20. Malič, 30. Rod – 8. a 40. Zoufalý, 25. a 30. Zakonov, 42. a 55. Curney, 20. Tadeáš Chroust, 21. D. Šebek, 37. Suchánek, 55. J. Bína. Chodov – Tatran Střešovice 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Branky: 16. Majer, 33. Balatka, 34. M. Vávra, 56. Eremiáš – 18. Jakub Kolísko, 32. Kreysa, 37. Havlas. Black Angels – TJ Sokol Královské Vinohrady 13:6 (4:1, 5:2, 4:3)

Branky: 6., 8. a 20. T. Hanák, 12., 35. a 40. Renčín, 27., 51. a 53. Jan Kopecký, 35. M. Boček, 36. Neklan, 43. Fryš, 51. M. Burian – 39., 46. a 60. V. Kopecký, 13. Čuda, 26. Z. Stuchlík, 45. Švejda. FBC Liberec – FBC Ostrava 7:5 (3:1, 0:3, 4:1)

Branky: 41., 49. a 50. Smutný, 5. P. Ferdan, 6. Wiener, 10. Světlík, 56. Dlesk – 34. a 36. Sládek, 3. Klimscha, 23. Chatrný, 44. Pešat.