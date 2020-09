Florbalisté nasázeli i díky Rýparovu hattricku Slovensku deset gólů

Rýpar se poprvé trefil už po 62 sekundách, kdy proměnil přihrávku Marka Beneše. V úvodní třetině se tým finského trenéra Petriho Kettunena prosadil ještě dvakrát. V 15. minutě zužitkoval další asistenci Marka Beneše Ondřej Vítovec a 42 sekund před první pauzou skóroval i Ondřej Němeček.

V 25. minutě našel Filip Langer Rýpara, který upravil na 4:0. Díky Benešovu gólu v přesilové hře a Rýparovu dovršenému hattricku měl český tým v polovině utkání už šestibrankový náskok. Vzápětí přišel o čisté konto Martin Beneš, jehož nejdříve překonal ve 33. minutě Michal Pažák a vzápětí i Lukáš Ujhélyi.

Ještě ve druhé části skórovali znovu i Češi díky Adamu Delongovi, který využil početní výhodu. V závěrečném dějství zvýšil vedení Kettunenova výběru v další přesilové hře Tomáš Sýkora a necelé čtyři minuty před koncem upravil David Šimek na 9:2. V čase 59:18 zkorigoval stav Michal Kvasnica, ale za čtyři sekundy ještě dovršil ‚desítku‘ na české straně Langer.

„Potěšilo mě to. Někdo zaznamenal, že je to můj první hattrick v reprezentaci, takže je to super. Padalo mi to tam dneska. Kluci mi to výborně nachystali. Nebyly to žádné moje velké akce, bylo to do prázdné brány, což bych měl trefovat. Trefil jsem to, takže jsem spokojený,“ řekl novinářům Rýpar, letní ofenzivní posila švédského Linköpingu z Vítkovic.

Přivítal dva duely se Slovenskem místo turnaje, na kterém měli startovat i Švýcaři a Finové, ale kvůli situaci při šíření nemoci covid-19 účast odřekli.

„Vrátíme se brzy k soutěžním zápasům, ale máme za sebou už velkou porci tréninků a přátelských zápasů. Zápasy na takové lepší úrovni chybí, užili jsme si to a bylo super. Hodnotíme to kladně. Škoda tedy, že nevyšel ten předchozí formát s Finskem a Švýcarskem. To by nás asi prověřilo lépe, ale Slovensko má v poslední době solidní kvalitu,“ podotkl Rýpar.

Je přesvědčený, že Slovensko ještě pozvedne český trenér Radomír Mrázek. „Je to jeden z top trenérů, vyrostlo pod ním spoustu hráčů ve Vítkovicích, takže myslím, že slovenský florbal může zažít ještě větší cestu. Jsou tam šikovní kluci, kteří hrají českou superligu. Dávám jim pár let a budou konkurovat ještě více,“ prohlásil Rýpar.

Pro český tým šlo o první test v sezoně, v které je na prosinec naplánované mistrovství světa v Helsinkách. Mezinárodní florbalová federace ale o tomto víkendu jedná o jeho odložení na příští rok na žádost organizátorů.

„Bohužel s tím neuděláme vůbec nic. Koronavirus nebo moribundus, jak já tomu říkám, musíme jen respektovat. Jestli to nebude teď v prosinci, tak to bude za rok a já si myslím, že si budeme muset počkat. Nicméně všechny tyto akce se počítají, protože máme celkem obměněný tým. Myslím, že jsme zahráli celkem slušně, byly tam nějaké chyby. Určitě je pořád co zlepšovat,“ dodal Rýpar, který debutoval na světovém šampionátu předloni doma v Praze.