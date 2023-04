Světové zlato je cíl. Rýpar o florbalové reprezentaci i štaci ve Švédsku

„Platy ve florbale nejsou samozřejmostí, i když se to posunuje,“ rozpovídal se nejen o podmínkách vrcholových florbalistů devětadvacetiletý vicemistr světa a český šampion z roku 2019.

Kdy jste poprvé hrál florbal?

První kontakty byly klasicky s klukama na ulici – dřevěná hokejka s tenisákem. Chodil jsem do sportovky a v šesté třídě dělal třídní florbalový kroužek, kde už byl děrovaný míček, plastová florbalka, branky a hrálo se nějakým systémem.

Jste ze sportovní rodiny?

Rodina pochází z vesnice. Tradice pohybu je tady normální. Už jen tím, že se rodiče museli hýbat na zahradě a od rána do večera něco dělat. Mamka hrála jako koníček tenis, táta ještě amatérskou ligu hokeje. Odmalička mě vedli ke sportu. Ale rozhodující bylo vesnické prostředí a dobrá parta dětí, která držela pospolu a hrála si od rána do večera. Je to klišé, ale my jsme opravdu hodili tašku do kouta a šli si hrát ven. Byly to pohybové vzorce a průprava, ze kterých těžím dodnes.