Výkon slabý, naše laťka je výš, uznal po prohraném finále kouč Berka

Jaké bude vaše hodnocení finále?

Nemůžu ho hodnotit jinak než negativně. Je potřeba oddělit celý turnaj jako takový od finále, v němž jsme ale zkrátka podali slabý výkon. Švédové hráli svůj vysoký standard, rozhodně však nic nepřekonatelného. My jsme se do toho těžko dostávali. Nebylo to dobré.

Vyčerpalo váš tým emočně až příliš euforické sobotní semifinále proti Švýcarsku?

Emotivní bylo, ale takhle se to asi hraje, je to semifinále mistrovství světa, že? Není jednoduché to ustát v hlavě a my jsme hráli v pátek, v sobotu a v neděli. Je potřeba se na to připravit, abychom měli dostatek energie, což jsme my nezvládli. Chyběl nám drajv. Sahali jsme po zlepšení, dostávali jsme se do toho a Švédové nás vždy usadili.

Potěšil vás závěr, dobrá hra v power play a dva góly?

Snažili jsme se s tím něco udělat. Švédové to však dobře odbránili, nehnali se za dalšími góly, hrálo to zkušeně.

Považujete si stříbra?

To bude souviset s hodnocením celého půlroku, během kterého máme bronz ze Světových her, máme stříbro, máme za sebou dobré turnaje EFT. Ve skupině tady v Curychu jsme zahráli dobře se Švédy, porazili jsme Švýcary. Vidím tam progres. Posunuli jsme se v individuálních věcech, v přístupu, v chování v zápasech, ale naše laťka visí výš. Musíme jít dál.

Co za hlavní poznatky si z MS odvážíte?

Mám plný blok a s realizačním týmem máme spoustu poznámek, detailů a věcí. Byla to obrovská zkušenost. Nebylo pro nás úplně jednoduché zahrát třikrát v řadě (během play off) náš emoční, taktický i mentální vrchol. Viděli jsme, že Švédové ve finále svůj vysoký standard zahráli. Máme představu, na čem pracovat, potřebovali jsme si to i na vlastní kůži prožít.

Má tedy reprezentace potenciál?

Obrovský potenciál! Když se podíváme na první dvě lajny, které tady hrály, tak mají věkový průměr kolem 22 let. Mohou tady hrát na nejvyšší úrovni šest, osm, deset let. Samozřejmě si to celé budeme vyhodnocovat s hráči, nevím, jak to mají starší kluci, ale potenciál této reprezentace je obrovský. Proces se rozjel.

Posílí vaše hráče finálové porážka v tom smyslu, že ji příště nebudou chtít opakovat?

Určitě ji nebudou chtít znovu zažít. (úsměv) Není hezké se na Švédy koukat, jak slaví. Párkrát po sobě jsem to teď na (juniorských) mistrovstvích světa nezažil, abych se koukal na ceremoniál z této pozice. Je to nepříjemné. Zpětně to budeme hodnotit pozitivně, ale teď si musíme projít tou nepříjemnou zkušeností. Půjde o to přetavit ji.

Do Curychu dorazilo hodně českých fanoušků, vnímali jste jejich podporu?

Víkend byl perfektní a podpora fanoušků kluky extrémně nabíjela. Nejen mě, ale i všechny hráče mrzí, že jsme fanouškům tuhle podporu nedokázali vrátit. Mohli jsme se jim odvděčit víc