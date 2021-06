Bylo by pěkné zakončit sezonu bez prohry, nezastírá vítkovická Šponiarová

„Je to kvalitní tým, kvalitní soupeřky,“ řekla vítkovická útočnice Michaela Šponiarová. „Mají šikovné mladé hráčky, které budou výbušné, budou dělat neplechu v naší obraně. Máme z nich respekt.“

Oba celky se spolu v superfinále utkávají potřetí v řadě. Chodov ale v této sezoně přece jen prošel větší obměnou.

To ano, ale sílu pořád mají. Jsme na ně připravené a doufejme, že utkání pro nás dopadne dobře.

V sezoně jste ani jednou neprohrály. Nehoní se vám hlavou, že série jednou skončí?

Když si porážku budete přivolávat, tak přijde, ale my na to nesmíme myslet. Nesmíme polevit. Ta možnost, že prohrajeme, je vždycky, ale pokud půjdeme za úspěchem jako dosud, tak věřím, že neporazitelnost ještě udržíme. Myslet na prohru je vždycky zlé.

V čem je síla Vítkovic?

Je tu hodně šikovných, kvalitních hráček, které chtějí vyhrávat i na tréninku, v jakékoliv soutěži. Je na nich vidět obrovská chuť uspět, nasazení. Výhru vám zajistí hlavně to, že moc chcete a že do každého střetnutí dáte všechno, co ve vás je.



Pro vás osobně jde o hodně vydařenou sezonu. S 32 góly jste byla nejlepší střelkyní základní části soutěže a v play off jste přidala dalších osm branek. Jste na finále pořádně nabuzená?

Všechny hráčky si moc přejeme titul urvat. Bylo to vidět i v semifinále (porazily městské rivalky z FBC Ostrava 4:0 na zápasy). Fungovaly nám tři řady, patnáct hráček, které byly schopné dávat góly, nebylo to vyloženě o jedné z nás. Takže na ty své statistiky se vůbec neupínám. Velice pěkné by bylo zakončit celou sezonu bez prohry.

Tušíte, co s vámi udělá zhruba měsíc trvající pauza od semifinále po nynější utkání?

Muži ji měli ještě delší, to je katastrofální. Nám ale možná pomohla, protože týden po semifinále jsme se dávaly zdravotně dohromady, měly jsme čas na chvíli vyrazit i za rodinou. A byl čas také na přípravu. Každopádně jsem však ráda, že superfinále je už tady.